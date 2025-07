Du lịch mạo hiểm: Sau tai nạn... mới siết chặt!

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch TP HCM:

Cần tăng chế tài với du lịch mạo hiểm

Một số sự cố tai nạn liên quan các trò chơi du lịch mạo hiểm vừa qua đã bộc lộ một số vấn đề cần lưu ý. Các phương tiện tham gia phục vụ du khách như xe đua địa hình, dù lượn… cần được đăng kiểm định kỳ để bảo đảm chất lượng. Đối với một số trò chơi du lịch mạo hiểm, quy định ở nước ngoài đòi hỏi nhân viên phụ trách là 1 kèm 1, trong khi nhiều dịch vụ du lịch trong nước chưa tuân thủ, đáp ứng quy định này. Các công ty du lịch tổ chức dịch vụ này cần phân bổ nhân sự bảo đảm an toàn. Đồng thời, cần rà soát lại những quy định, chế tài hiện nay liên quan đến hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm để bổ sung, tăng tính răn đe.

Nhu cầu trải nghiệm những trò chơi du lịch mạo hiểm khi tới các điểm đến của khách du lịch ngày càng tăng nhưng cũng đòi hỏi cơ quan quản lý và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối để khách có trải nghiệm tốt nhất.

Ông Phạm Đại Lượng, sáng lập Công ty Du lịch Itrek:

Bảo đảm an toàn cho du khách là ưu tiên hàng đầu

Công ty hiện tổ chức tour du lịch trong đó có tour trekking, camping khám phá những cung đường đẹp như Tà Năng - Phan Dũng; hồ Tà Đùng; Vườn Quốc gia Bù Gia Mập... Những cung đường này có đủ vượt rừng, lội suối, băng thác, tắm thác, cắm trại. Vì vậy, chúng tôi luôn đặt việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách là ưu tiên hàng đầu. Đội ngũ nhân sự luôn được huấn luyện để bảo đảm chuyên môn và vấn đề an toàn trong tour. Với khách lẻ, công ty sẽ tư vấn đầy đủ thông tin và những khuyến cáo cho khách về sức khỏe, thời tiết, địa hình trong quá trình đi tour. Với khách đoàn, công ty sẽ trao đổi với người phụ trách đoàn khách; có thêm các buổi gặp gỡ trực tiếp để hướng dẫn, hỗ trợ chuẩn bị về mặt thể lực lẫn trang bị khi đi tour. Mỗi tour du lịch mạo hiểm sẽ có những quy định, lưu ý về an toàn riêng và cả hướng dẫn viên lẫn khách đều phải tuyệt đối tuân thủ để bảo đảm an toàn.