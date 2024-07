Du lịch Phú Quốc đang loay hoay

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, 6 tháng đầu năm 2024, Phú Quốc đón 3,3 triệu lượt khách, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 500.000 lượt, tăng hơn 44% so với cùng kỳ, gần bằng 75% kế hoạch. Doanh thu ước đạt trên 11.200 tỉ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ và đạt gần 66% kế hoạch.



Bà Lê Thị Hải Châu, Tổng Thư ký Hội đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc, cho rằng con số thống kê trên chưa cho thấy được sự khởi sắc của du lịch Phú Quốc, bởi cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023 là giai đoạn du lịch Phú Quốc gần như "đóng băng". Cũng trong năm này, Phú Quốc liên tục nhận các phản ánh không tích cực từ du khách về giá cả, chất lượng dịch vụ.

Việc một số hãng bay điều chỉnh vé giảm sâu từ giữa tháng 7 đến hết tháng 9, cụ thể là vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc khởi hành trong giai đoạn này có giá giảm từ 2,2 - 4,2 triệu đồng so với thời điểm Tết Nguyên đán và dịp 30-4 vừa qua, không mang lại nhiều ý nghĩa kích cầu du lịch Phú Quốc.

"Giai đoạn này đã hết mùa du lịch hè tại Phú Quốc và đây cũng là những tháng có mưa nhiều, không phải thời điểm để đi du lịch. Việc điều chỉnh giảm giá vé máy bay cần phải được thực hiện trước mùa du lịch cao điểm hằng tháng mới đem lại hiệu quả kích cầu du lịch. Vì các doanh nghiệp (DN) phải có sự chuẩn bị và người đi du lịch có thời gian để cân nhắc lựa chọn điểm đến" - bà Châu chia sẻ thêm.

Phú Quốc cần tập trung khai thác lợi thế thiên nhiên, thu hút khách quốc tế

Để du lịch Phú Quốc khởi sắc hơn, nhiều DN và nhà quản lý du lịch ở Phú Quốc mong muốn Phú Quốc thu hút nhiều khách quốc tế và giữ chân họ ở lại càng lâu càng tốt.

Ông Phạm Văn Sỹ, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, cho rằng ngoài vé máy bay, du lịch Phú Quốc cần giải quyết các vấn đề về cơ chế thị thực. Đồng thời, cơ quan thẩm quyền cho mở văn phòng xuất nhập cảnh gia hạn thị thực miễn phí cho khách nào có nhu cầu ở lại lâu dài ngay tại đảo Phú Quốc. Còn bà Lê Thị Hải Châu cho rằng Phú Quốc nói riêng và các điểm du lịch trong nước nói chung cần xác định mục tiêu chính là thu hút khách du lịch quốc tế. Để cạnh tranh thu hút khách quốc tế, Phú Quốc cần có cơ chế riêng.

Ở góc độ quản lý, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết thời gian qua, ngành du lịch đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở các tỉnh, thành phố trong nước và các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Campuchia, Anh; sắp tới là Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc… Ngoài ra, Phú Quốc còn đón các đoàn DN, các đoàn famtrip từ các nước đến để khảo sát sản phẩm, dịch vụ.

"Để đón đầu mùa cao điểm khách quốc tế, từ đây đến cuối năm, Kiên Giang diễn ra rất nhiều sự kiện, hoạt động du lịch như: Tuần lễ Du lịch TP Phú Quốc; tổ chức đón tiếp đoàn khách du lịch trên các chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc; Sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc, Sunrise Sprint... Đây là những sự kiện dự đoán sẽ thu hút nhiều khách quốc tế đến Phú Quốc tham quan, du lịch" - ông Thái thông tin.