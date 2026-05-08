Du lịch Quảng Trị bứt tốc: Lời giải nào cho bài toán “thiếu hụt” lưu trú cao cấp?

Quảng Trị – dư địa tăng trưởng lớn từ du lịch đang tăng tốc

Sau sáp nhập, Quảng Trị sở hữu không gian phát triển du lịch mở rộng hiếm có tại miền Trung, kết hợp tài nguyên biển, hang động, sinh thái, lịch sử – văn hóa.

Các thống kê thời gian gần đây cho thấy đà tăng trưởng rõ rệt của du lịch Quảng Trị. Năm 2025, toàn tỉnh đón 9,6 triệu lượt khách, tăng 16,9% so với năm trước; tổng doanh thu du lịch đạt 11.040 tỷ đồng, tăng 31,7%, phản ánh mức chi tiêu du lịch ngày càng cải thiện và sức hút điểm đến gia tăng.

Sang năm 2026, sức cầu du lịch tiếp tục thể hiện rõ. Trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, toàn tỉnh đón 733.000 lượt khách. Riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lượng khách bình quân mỗi ngày tăng 17,5% so với năm 2025. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt 70%, trong khi các cơ sở lưu trú hạng sao và khu vực trọng điểm như Đồng Hới, Phong Nha – Kẻ Bàng, Khe Sanh hay Cửa Tùng – Cửa Việt ghi nhận lên tới 90%.

Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách du lịch kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng tăng cao. Tuy nhiên, nguồn cung lưu trú tại Quảng Trị vẫn chưa phát triển tương xứng với tốc độ tăng trưởng du lịch. Toàn tỉnh hiện có khoảng 780 cơ sở lưu trú với gần 12.000 phòng, nhưng phân khúc cao cấp rất khan hiếm khi chỉ có 07 khách sạn 4 sao và 03 khách sạn 5 sao. Vào những dịp lễ lớn, các khu vực trọng điểm, đặc biệt là Đồng Hới rất dễ xảy ra tình trạng cháy phòng, khiến nhiều du khách phải lựa chọn cơ sở lưu trú chất lượng thấp hơn hoặc ở xa hơn, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Phần lớn nguồn cung còn lại là các cơ sở quy mô nhỏ, thiếu hệ tiện ích đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch.

Sự lệch pha giữa cung và cầu khiến thị trường hình thành trạng thái đặc thù: lượng khách tăng nhanh nhưng sản phẩm lưu trú cao cấp khan hiếm. Điều này không chỉ hạn chế khả năng kéo dài thời gian lưu trú, mà còn ảnh hưởng đến mức chi tiêu và trải nghiệm của du khách.

Ở góc độ khác, chính sự thiếu hụt nguồn cung này đang đẩy mặt bằng giá thuê phòng đạt tiêu chuẩn cao cấp tại Đồng Hới lên cao. Giá thuê phòng ở các cơ sở lưu trú chất lượng cao tại Đồng Hới có thể đạt khoảng 2 triệu đồng/đêm, cao hơn đáng kể so với các thành phố du lịch khác. Trong khi đó, giá căn hộ dịch vụ cao cấp tại Đồng Hới mới ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển, còn nhiều dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị – Mảnh ghép đón đầu nguồn cầu lưu trú cao cấp

Du lịch Quảng Trị tăng trưởng nhanh nhưng thiếu hụt nguồn cung lưu trú cao cấp, đang mở ra cơ hội cho các dự án nghỉ dưỡng có quy mô, khả năng khai thác vận hành bài bản. Nổi bật trong làn sóng phát triển mới là dự án tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp mặt biển Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị.

Dự án có quy mô hơn 1.500 căn hộ tiêu chuẩn cao cấp

Dự án sở hữu vị trí mặt biển Bảo Ninh, khu vực đang hình thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng năng động của Đồng Hới, đồng thời đối diện quảng trường biển có sức chứa 5.000 người, là không gian tổ chức lễ hội, sự kiện và hoạt động du lịch quy mô lớn. Lợi thế vị trí còn được củng cố khi dự án nằm liền kề sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế do Greg Norman thiết kế, góp phần thu hút nhóm khách golf có mức chi tiêu cao gấp 5 - 6 lần khách du lịch thông thường và thời gian lưu trú dài ngày.

Với quy mô hơn 1.500 căn hộ tiêu chuẩn cao cấp, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị hướng tới việc bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao còn thiếu hụt trên thị trường, đồng thời mở rộng trải nghiệm du lịch theo xu hướng nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh. Mô hình vận hành kết hợp nghỉ dưỡng biển, golf với hệ tiện ích onsen giúp dự án không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú ngắn hạn mà còn gia tăng khả năng khai thác quanh năm, hướng tới dòng tiền vận hành ổn định.

Trong bối cảnh mặt bằng giá thuê tại Đồng Hới đang duy trì ở mức cao nhờ sự mất cân đối cung cầu, những dự án sở hữu quy mô, vị trí chiến lược và mô hình trải nghiệm khác biệt như Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được đánh giá có lợi thế đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới, mở ra triển vọng gia tăng giá trị tài sản song song hiệu quả khai thác dài hạn cho nhà đầu tư.