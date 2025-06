Du lịch Việt Nam có tốc độ hồi phục nhanh nhất Đông Nam Á

Theo đại diện đơn vị này, hưởng lợi từ du lịch biển, bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng ven biển (khách sạn, khu nghỉ dưỡng, condotel…) đã ghi nhận những tín hiệu hồi phục sau vài năm trầm lắng vì nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Năm 2024, tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 57% (căn cứ trên lượng giao dịch thành công), tăng gấp đôi so với 2023. Trong vòng ba năm tới, nguồn cung khách sạn và khu nghỉ dưỡng ven biển dự báo tiếp tục tăng, tập trung nhiều nhất tại Đà Nẵng và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Triển vọng phát triển trong tương lai còn lớn, khi Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 và tiếp tục đa dạng hóa các thị trường nguồn. Đáng chú ý, một trong những ưu tiên hàng đầu là phát triển du lịch biển và dịch vụ biển, được Chính phủ Việt Nam đặt ra trong "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam". Trong đó, ba trọng tâm chính gồm đầu tư hạ tầng du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng biển chất lượng cao tại các vùng ven biển, xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch biển.

Nguồn: Avison Young

Đánh giá về tiềm năng của bất động nghỉ dưỡng, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young cho biết, Việt Nam đang ngày càng sáng lên trên bản đồ du lịch quốc tế. Năm 2024, Việt Nam là quốc gia có tốc độ hồi phục du lịch nhanh nhất Đông Nam Á, vượt qua các nước láng giềng Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore và Philippines. Tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 đạt 98% mức trước dịch Covid-19, trong đó nhóm du khách đông nhất đến từ khu vực Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản).

Lượng khách từ các thị trường mới như Ấn Độ, Hoa Kỳ, châu Âu và các nước Đông Nam Á cũng tăng tích cực trong năm qua. Riêng trong quý 1/2025, tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam vượt mức sáu triệu, tăng 134% so với cùng kỳ năm 2019 và là lượt khách quốc tế trong một quý cao nhất từ trước đến nay.

Nếu xét cả năm 2024, tổng lượt khách nội địa và quốc tế ghi nhận tại 14 điểm đến ven biển nổi tiếng của Việt Nam đạt 138,6 triệu lượt, tăng 24,5% so với năm 2019. Đáng chú ý, có năm địa phương có tốc độ tăng trưởng lượt khách trong năm 2024 (so với 2023) cao hơn so với các tỉnh khác, thậm chí cao hơn ba địa phương có lượng khách du lịch cao nhất cả nước trong cùng năm.

Theo chuyên gia Avison Young, sự tăng trưởng này có phần đóng góp từ thị trường du lịch nội địa, việc khai thác thêm các đường bay thẳng, các tuyến đường biển, cũng như chính sách miễn thị thực nhập cảnh, cấp thị thực điện tử ngày càng thông thoáng của Việt Nam.

Trong khoảng 30 năm gần đây, số thương hiệu khách sạn quốc tế tại Việt Nam đã tăng gấp đôi, nhất là từ năm 2000 trở đi. Nhiều nhà điều hành khách sạn tiếp tục đa dạng hóa phân khúc và chất lượng dịch vụ. Chẳng hạn như Hilton, Radisson Hotel Group (RHG), Accor hay IHG đều có kế hoạch mở rộng tại Việt Nam.

Với các nhà đầu tư trong nước, hợp tác với thương hiệu vận hành khách sạn quốc tế là chiến lược quan trọng để nâng cấp chất lượng dịch vụ lên tiêu chuẩn toàn cầu, tăng sức hút với nhóm khách hàng thu nhập cao và du khách quốc tế. Sự cộng hưởng này thúc đẩy nhiều thương vụ hợp tác trong thời gian gần đây giữa chủ đầu tư và nhà vận hành khách sạn.