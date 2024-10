Dữ liệu và công nghệ: Mở ra kỷ nguyên mới trong Quản lý Y tế

Trong bối cảnh startup Việt Nam đang phát triển mạnh trong lĩnh vực công nghệ, anh thấy đâu là yếu tố giúp QAS nổi bật?

Phong trào startup ở Việt Nam rất sôi động, nhưng số lượng công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực phần mềm y tế lại khá ít. Khi lựa chọn phát triển theo mô hình "Dịch vụ phần mềm" (SaaS), QAS xác định điểm nổi bật của mình là khả năng cung cấp phần mềm chuyên nghiệp với mức phí tối ưu cho người dùng. Điều này giúp bệnh viện, phòng khám dễ tiếp cận công nghệ mà không cần đầu tư lớn vào hạ tầng kỹ thuật hay đội ngũ chuyên môn.

Thị trường phần mềm y tế theo mô hình SaaS toàn cầu được định giá 12,5 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến tăng trưởng thần tốc đạt ngưỡng 19,5% trong giai đoạn 2021 - 2028. Sự tăng trưởng này đến từ việc nhiều bệnh viện, phòng khám áp dụng công nghệ điện toán đám mây và thúc đẩy quá trình số hóa trong vận hành, khẳng định rằng dữ liệu và công nghệ chính là chìa khóa mở ra kỷ nguyên mới trong Quản lý Y tế.

Mô hình SaaS mang lại những ưu điểm gì cho khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế?

Mô hình SaaS mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho khách hàng trong lĩnh vực y tế.

Đầu tiên, chi phí ban đầu được giảm thiểu vì cơ sở y tế không cần đầu tư vào hạ tầng công nghệ hay đội ngũ kỹ sư.

Thứ hai, SaaS đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao trong bối cảnh ngành y tế đang phát triển nhanh chóng và yêu cầu công nghệ thay đổi liên tục.

Cuối cùng, mô hình này đảm bảo phần mềm luôn được cập nhật theo các chính sách y tế mới nhất. Các cơ sở y tế có thể tập trung tối đa vào công việc chuyên môn, mà vẫn đảm bảo hệ thống công nghệ vận hành ổn định và tuân thủ quy định pháp lý.

Anh có thể chia sẻ những khó khăn mà QAS gặp phải khi triển khai phần mềm tại các đơn vị y tế?

Một trong những khó khăn lớn là các cơ sở y tế chưa đầu tư đúng mức vào công nghệ số và quản lý dữ liệu. Nhiều đơn vị cho rằng tự phát triển phần mềm sẽ giúp tiết kiệm chi phí và quản lý dữ liệu tự chủ hơn. Tuy nhiên, nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bảo mật và hiệu quả vận hành, do thiếu đội ngũ kỹ sư chuyên sâu và việc quản lý, duy trì đội ngũ này cũng phức tạp, tốn kém hơn so với dùng giải pháp từ các công ty công nghệ.

Vì vậy, QAS luôn đảm bảo hệ thống được cập nhật, bảo trì và vận hành ổn định, giúp các cơ sở y tế tập trung vào nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Vậy QAS đã vượt qua những khó khăn này như thế nào?

Là đơn vị tiên phong cung cấp phần mềm y tế theo mô hình SaaS tại Việt Nam, QAS luôn không ngừng cải tiến phần mềm nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng phức tạp của các đơn vị y tế.

Phần mềm của QAS giúp khách hàng quản lý tốt và tăng trưởng doanh thu một cách bền vững. Chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng tận dụng công nghệ để quản lý dữ liệu sức khỏe một cách hiệu quả. Ngày nay, ai nắm bắt và khai thác dữ liệu tốt hơn sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn!

Anh đánh giá thế nào về tương lai của QAS và xu hướng phát triển của ngành y tế?

Tình trạng quá tải ở bệnh viện hiện nay tuy đáng lo ngại, nhưng cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển của y tế tư nhân. Nếu phòng khám tư nhân có chất lượng chuyên môn và dịch vụ chuyên nghiệp, sẽ trở thành điểm đến tin cậy cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp giảm áp lực hệ thống y tế và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Khi các cơ sở y tế áp dụng phần mềm quản lý chuyên nghiệp, dữ liệu về sức khỏe của người dân sẽ được lưu trữ một cách đầy đủ và chính xác. Từ đó, các cơ quan quản lý Nhà nước có thể phân tích và đưa ra các dự báo về xu hướng bệnh tật, giúp hệ thống y tế chuẩn bị tốt hơn cho các thách thức trong tương lai

Tương lai của các công ty công nghệ y tế rất tiềm năng, nhưng để phát triển bền vững, startup cần có thêm sự đồng hành của Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ưu đãi thuế, việc tạo điều kiện để các startup công nghệ tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng sẽ rất hữu ích. Đồng thời, việc hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược nhằm phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến như Cloud, Big Data và AI sẽ tạo ra đột phá mới, hứa hẹn đóng vai trò then chốt trong việc Quản lý Y Tế trong tương lai.