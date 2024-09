Dù mưa lũ, sản xuất ở "thủ phủ công nghiệp" phía Bắc không ảnh hưởng

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, những ngày vừa qua, ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến nhiều khu vực dân cư ven sông Cầu của tỉnh Thái Nguyên ngập úng nặng nề. Tuy nhiên, mưa lũ không làm ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp của tỉnh. Điều này cho thấy tầm nhìn trong quy hoạch và tính dự báo trong quy hoạch công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên được tính toán rất khoa học.

Các khu vực ngập úng đều là những khu vực dân cư sinh sống từ lâu, nằm ven dòng sông Cầu. Hàng năm, khi mực nước sông dâng cao vào mỗi mùa mưa lũ, các khu vực này đều bị ngập úng, tùy theo cấp độ mực nước dâng. Công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sau hoàn lưu bão số 3 đã được triển khai đồng bộ, đảm bảo đến mức cao nhất an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, mưa lũ không làm ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp của tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn diễn ra bình thường. Các ảnh hưởng về hệ thống lưới điện chỉ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và đã được khắc phục kịp thời, hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất công nghiệp được đảm bảo thông suốt.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ban đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức theo dõi chặt chẽ, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó hỗ trợ nhanh chóng. Nhờ vậy, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Thái Nguyên hoạt động bình thường trong thời tiết mưa bão. Số lao động đi làm trong các KCN đạt từ 90 - 95%.

Thái Nguyên đã có 6 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 05 khu công nghiệp đang duy trì hoạt động ổn định; có 27/41 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng, trong đó 11 cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Đáng chú ý, Thái Nguyên là bến đỗ của nhiều nhà đầu tư lớn. Trong đó, Samsung đặt nhà máy ản xuất điện thoại lớn nhất của Tập đoàn trên thế giới tại đây.

Trong cơ cấu kinh tế của Thái Nguyên hiện nay, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 60,0%. Với môi trường đầu tư thông thoáng, đặc biệt là việc quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hợp lý, khoa học, đảm bảo tính an toàn, không chịu ảnh hưởng bởi thiên tai… đây là một số yếu tố khiến Thái Nguyên đã và đang được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm; đồng thời là điểm sáng về thu hút đầu tư của cả nước.

Trong tháng 8, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất công nghiệp của tỉnh, với việc duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp trên địa bàn Thái Nguyên (IIP) tháng 8 tăng 0,77% so với tháng trước và tăng gần 10,9% so với cùng kỳ.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp khu công nghiệp đạt doanh thu trên địa bản tỉnh đạt 21,4 tỷ USD, bằng 112,88% so với cùng kỳ năm trước, đạt 63% so với kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu ước đạt gần 17 tỷ USD, bằng trên 111% so với cùng kỳ năm trước.