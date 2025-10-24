“Du ngoạn thế giới” qua lễ hội độc đáo ở 3 thành phố của Việt Nam

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Công ty Đa Lộc và thương hiệu bán lẻ WeWine, tổ chức lễ hội WineFest 2025 với chủ đề “Thirty Years Of Passion, Uncorking Our Thanks” (Ba mươi năm đam mê - Mở chai tri ân).

Đây là sự kiện mở màn cho lễ hội ẩm thực với du khách Việt.

Không cần hộ chiếu, không cần visa, bạn vẫn có thể "đặt chân" đến những vùng đất nổi tiếng như thung lũng Bordeaux của Pháp, xứ Tuscany thơ mộng của Ý, hay vùng Mendoza đầy nắng của Argentina.

Sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tiếp tại 3 thành phố lớn nhất Việt Nam, biến Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM thành ngày hội sôi động. Với sự tham gia của 70 thương hiệu đẳng cấp đến từ 9 quốc gia danh tiếng (Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Argentina, Chile, Mỹ, Úc, New Zealand, Nam Phi), sự kiện sẽ đưa thực khách vào hành trình chu du vị giác.

Từ những thức uống cổ điển đậm dấu ấn truyền thống của Pháp, Ý, Tây Ban Nha đến những tuyệt phẩm sáng tạo từ Úc, New Zealand hay Nam Phi, hơn 280 dòng hảo hạng từ 70 thương hiệu đẳng cấp đã đưa người thưởng thức vào một “bản đồ du lịch vị giác” đầy màu sắc. Mỗi ly đồ uống là một hành trình trải nghiệm - nơi câu chuyện về vùng đất, con người và nghệ thuật được kể bằng hương thơm và vị ngọt đằm sâu.

Anh Nguyễn Trọng Huynh (Hà Nội), một thực khách có mặt từ sớm tại sự kiện cho biết, không khí lễ hội rất sôi động

“Tôi rất ấn tượng khi được trải nghiệm văn hóa, thưởng thức những thức uống đỉnh cao, thượng hạng của nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi gian hàng giống như một điểm đến du lịch, nơi tôi được khám phá tinh hoa ẩm thực và văn hóa của từng quốc gia”, anh Huynh nói.

Có mặt tại sự kiện, ông Chris Morley, Tham tán Thương mại - Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, chia sẻ sự kiện không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy thương mại mà còn tạo ra sự kết nối, giao lưu văn hoá giữa các quốc gia.

Sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch, với gần 20 triệu lượt khách quốc tế, cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và người tiêu dùng có thu nhập cao, đã tạo nên động lực lớn cho nhu cầu các sản phẩm cao cấp.

“Việt Nam đang là một thị trường hấp dẫn hàng đầu, nếu không đến ngay bây giờ, chỉ vài năm nữa, thị trường này sẽ trở nên vô cùng cạnh tranh”, ông Morley khẳng định.

Ông tin rằng trong tương lai, Úc sẽ trở thành người bạn thân thiết của Việt Nam khi ngày càng nhiều người Việt yêu thích, tin tưởng và lựa chọn các thương hiệu đồ uống đến từ xứ sở chuột túi.

Ông Kevin Danet, Trợ lý giám đốc Bộ phận Ẩm thực và Đồ uống, Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, chia sẻ rằng ông thực sự ấn tượng với quy mô và sự đa dạng của các quốc gia tham dự sự kiện lần này.

Theo ông, không khí tại đây mang lại cảm giác như một “lễ hội ẩm thực quốc tế” đúng nghĩa, nơi các nền văn hóa gặp gỡ và giao thoa thông qua những hương vị đặc sắc.

“Tôi đã khám phá ra rất nhiều quốc gia mà trước đây chưa từng có cơ hội tìm hiểu, và điều đó khiến tôi vô cùng thích thú”, ông nói.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa - Giám đốc điều hành Công ty Đa Lộc, WineFest không đơn thuần là một lễ hội ẩm thực mà là một hành trình trải nghiệm du lịch bằng vị giác.

“WineFest là nơi kết nối mọi người, du khách không chỉ được thưởng thức đồ uống mà còn được khám phá văn hóa, địa lý, khí hậu và lịch sử của từng vùng đất”, bà Hoa cho hay.

Điểm đặc biệt của WineFest 2025 là sự hiện diện của hơn 30 chuyên gia đại diện thương hiệu - những “hướng dẫn viên du lịch” đặc biệt, sẵn sàng kể cho khách nghe câu chuyện về nắng vàng California, gió biển Chile hay vùng đất đá hùng vĩ Nam Phi.

WineFest 2025 còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho du lịch trải nghiệm và ẩm thực cao cấp. Mỗi người tham dự, khi rời sự kiện, đều mang theo một “chuyến du hành” trọn vẹn và niềm đam mê được lan tỏa qua hương thơm nồng nàn của tri ân và kết nối.