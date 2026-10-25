Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): ‘Siết’ điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội

Cụ thể, sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, chủ sở hữu chỉ được bán lại nhà ở xã hội cho người thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ đã chỉnh lý quy định về việc bán lại nhà xã hội sau 5 năm nhằm ngăn nguy cơ trục lợi chính sách từ loại hình nhà ở an sinh này.

Quy định này có sự thay đổi so với Luật Nhà ở hiện hành. Luật hiện hành cho phép sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền mua nhà, chủ sở hữu được phép chuyển nhượng theo cơ chế thị trường, không giới hạn đối tượng mua lại.

Đối với nhà ở xã hội theo hình thức thuê mua, dự thảo cũng đề xuất thay đổi điều kiện chuyển nhượng. Thay vì được chuyển nhượng tự do sau 5 năm như quy định hiện hành, người thuê mua nếu không còn nhu cầu sử dụng có thể phải chấm dứt hợp đồng và trả lại nhà.

Bên cạnh đó, các giao dịch bán, cho thuê mua và cho thuê nhà ở xã hội dự kiến phải được cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.



