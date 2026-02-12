Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Du xuân 2026: Sơn Tiên giới thiệu Khu du lịch Đông Nam Bộ mang đậm sắc màu miệt vườn Nam Bộ

12-02-2026 - 10:00 AM | Sống

Nhân dịp chào đón năm mới 2026, Thành Phố Du lịch Sơn Tiên tiếp tục mở rộng hệ sinh thái du lịch với việc đưa Khu Amazing Đông Nam Bộ vào vận hành – một không gian trải nghiệm thiên nhiên và nông nghiệp xanh có quy mô hơn 50ha, tái hiện rõ nét hình ảnh miệt vườn phương Nam giữa lòng Đồng Nai.

Không gian du xuân văn hóa tại Khu du lịch Đông Nam Bộ

Amazing Đông Nam Bộ là không gian trải nghiệm nông nghiệp – sinh thái xanh, quy tụ vườn cây ăn trái canh tác theo hướng hữu cơ, khu tham quan sinh thái, các điểm dừng trải nghiệm và vườn nho mới hình thành. Du khách dễ dàng tham quan toàn khu bằng tuyến xe lửa và xe điện nội khu, thong thả ngắm cảnh và tận hưởng không gian rộng mở.

Mang đậm bản sắc Nam Bộ, Amazing Đông Nam Bộ tái hiện hình ảnh làng quê, kiến trúc truyền thống và không khí Tết xưa gần gũi, thân quen. Cảnh quan xanh mát, rộng rãi, phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ, nhóm bạn bè và các đoàn du xuân, chụp ảnh đầu năm.

Giữa hành trình dạo xuân, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi dưới tán cây, cảm nhận trọn vẹn không khí Tết rộn ràng nhưng vẫn giữ được sự yên bình, thư thái đặc trưng của không gian sinh thái Sơn Tiên.

Du xuân 2026: Sơn Tiên giới thiệu Khu du lịch Đông Nam Bộ mang đậm sắc màu miệt vườn Nam Bộ - Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm tại Sơn Tiên - Amazing Đông Nam Bộ

Trải nghiệm du lịch nông nghiệp xanh tại Sơn Tiên

Không chỉ là điểm tham quan, Amazing Đông Nam Bộ còn mở ra hành trình du lịch nông nghiệp xanh đầy cảm hứng. Tại đây, du khách được trực tiếp dạo bước giữa những vườn trái cây organic canh tác theo quy trình thân thiện với môi trường, nơi hội tụ nhiều giống trái cây cao cấp đến từ khắp nơi trên thế giới như Nho Hạ Đen, Nho Mẫu Đơn, Sung Mỹ, Vú Sữa Hoàng Kim hay Hồng Socola Nhật Bản.

Du xuân 2026: Sơn Tiên giới thiệu Khu du lịch Đông Nam Bộ mang đậm sắc màu miệt vườn Nam Bộ - Ảnh 2.

Du khách thưởng thức nho tại vườn

Hoạt động tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm thu hoạch trái cây tại vườn giúp hành trình du xuân trở nên sinh động hơn, đồng thời đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm và phát triển bền vững đang ngày càng được quan tâm.

Hệ sinh thái vui chơi – giải trí đa dạng tại Khu Du lịch Sơn Tiên

Bên cạnh Khu Đông Nam Bộ, Sơn Tiên còn sở hữu hệ sinh thái du lịch – giải trí đồng bộ với The Amazing Bay – công viên nước lớn nhất Việt Nam, Amazing World – công viên chuyên đề hiện đại, cùng nhiều khu vui chơi ngoài trời và hoạt động giải trí hiện đại. Các phân khu được đầu tư bài bản, mang đến lựa chọn đa dạng cho du khách ở nhiều độ tuổi.

Du xuân 2026: Sơn Tiên giới thiệu Khu du lịch Đông Nam Bộ mang đậm sắc màu miệt vườn Nam Bộ - Ảnh 3.

Xe đua địa hình ATV tại Sơn Tiên - Amazing World

Tại đây, du khách có thể: Tham quan các công trình, cảnh quan quy mô lớn đạt kỷ lục Quốc Gia, phù hợp check-in và và khám phá về những câu chuyện đằng sau sự đồ sộ đó; Trải nghiệm khu vui chơi ngoài trời và các hoạt động giải trí hiện đại; Tận hưởng không gian đa sắc màu, sôi động với nhiều khu vực phù hợp cho mọi độ tuổi.

Du xuân 2026: Sơn Tiên giới thiệu Khu du lịch Đông Nam Bộ mang đậm sắc màu miệt vườn Nam Bộ - Ảnh 4.

Công viên nước The Amazing Bay 25ha - lớn nhất Việt Nam

Ngoài ra, hệ thống ẩm thực tại Sơn Tiên cũng là điểm nhấn trong hành trình tham quan, với nhiều không gian ẩm thực phong phú, góp phần hoàn thiện trải nghiệm du xuân trọn vẹn.

Du xuân 2026: Sơn Tiên giới thiệu Khu du lịch Đông Nam Bộ mang đậm sắc màu miệt vườn Nam Bộ - Ảnh 5.

Thực khách tại Nhà hàng Phúc Lâm Môn

Điểm đến du xuân tiêu biểu của Đồng Nai dịp Tết 2026

Với vị trí thuận lợi, quy mô đầu tư đồng bộ và định hướng phát triển dài hạn, Khu Du lịch Sơn Tiên đang từng bước khẳng định vai trò thành phố du lịch – giải trí hàng đầu miền Nam, đồng thời là động lực phát triển du lịch và dịch vụ của tỉnh Đồng Nai.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Sơn Tiên trở thành lựa chọn phù hợp cho du khách tìm kiếm điểm du xuân gần, không gian xanh rộng rãi, kết hợp hài hòa giữa tham quan văn hóa, trải nghiệm thiên nhiên và vui chơi giải trí cho cả gia đình.

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/sontienamazingworld

TikTok: https://www.tiktok.com/@sontienamazingworld

Website: https://www.sontien.com/

Hotline: 1900 633 087

Địa chỉ: Khu Du lịch Sơn Tiên, Quốc lộ 51, Phường Long Hưng, Đồng Nai

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

