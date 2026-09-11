Đưa 1 chi tiết từ áo chạy bộ xuất hiện trên bộ sưu tập túi xách mới, thương hiệu TUMI ẩn ý điều gì?

Ngày 5/8/2026, TUMI giới thiệu bộ sưu tập AXIS cho mùa Thu/Đông 2026. Thay vì chỉ tập trung vào vẻ ngoài, dòng sản phẩm mới được xây dựng dựa trên triết lý mà thương hiệu gọi là “quiet innovation” - đổi mới sáng tạo thầm lặng, trong đó những thay đổi chủ yếu nằm ở vật liệu, kết cấu và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Đưa một chi tiết từ áo chạy bộ lên những chiếc túi

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên AXIS nằm ở thiết kế mặt sau của sản phẩm.

Mặt lưng được thiết kế thoáng khí, kết hợp phần hông ôm sát cơ thể và lấy cảm hứng từ áo chạy bộ chuyên dụng. Cấu trúc này được đặt trong tổng thể mang phong cách thể thao, hướng đến khả năng chuyển động linh hoạt cùng người sử dụng.

Điều đáng nói là cảm hứng từ trang phục chạy bộ không được đưa lên chiếc túi như một yếu tố trang trí đơn thuần. TUMI ứng dụng nó vào chính phần tiếp xúc với cơ thể, nơi có ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác khi người dùng mang túi và di chuyển.

Bên cạnh đó, AXIS sử dụng kiểu dáng dạng cocoon - cái kén, đi kèm hệ thống ngăn chứa được tối ưu cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Một ngăn nhỏ còn được bố trí ngay trên quai đeo, giúp người dùng có thể lấy những món đồ cần thiết nhanh hơn.

Chất liệu chủ đạo của bộ sưu tập là nylon mềm, nhẹ, kết hợp lớp lót tái chế. Các chi tiết da cắt xéo được sử dụng như điểm nhấn, tạo sự cân bằng giữa yếu tố kỹ thuật và thẩm mỹ. Theo TUMI, AXIS được thiết kế để chuyển động theo từng bước chân, đồng thời duy trì sự mềm mại, thoải mái và khả năng sắp xếp đồ dùng thuận tiện.

Như vậy, từ cấu trúc lấy cảm hứng từ áo chạy bộ đến vị trí của các ngăn chứa, TUMI đang chuyển trọng tâm từ một chiếc túi đơn thuần “đựng đồ” sang một sản phẩm được thiết kế xoay quanh cách người dùng vận động.

Nhắm tới thế hệ trẻ “không ngừng chuyển động”

Lựa chọn này gắn trực tiếp với nhóm khách hàng mà TUMI muốn tiếp cận.

AXIS hướng tới thế hệ trẻ có lối sống ưa vận động, đề cao sự chủ động và thoải mái. TUMI đặt bộ sưu tập trong bối cảnh mô hình làm việc kết hợp - hybrid, phong cách sống lấy cảm hứng từ hoạt động ngoài trời và việc người dùng ngày càng linh hoạt giữa nhiều môi trường khác nhau.

Điều này cũng làm thay đổi vai trò của chiếc túi. Thay vì một sản phẩm dành riêng cho công sở hay một chuyến đi, TUMI muốn AXIS có thể đồng hành với người dùng trong nhiều hoàn cảnh: từ nhịp di chuyển hàng ngày, công việc, chuyến công tác cho tới hành trình cuối tuần.

Đó là lý do bộ sưu tập không chỉ có một kiểu sản phẩm. Danh mục được giới thiệu gồm ba lô cỡ lớn 25L, ba lô cỡ trung 20L, túi Tote cỡ trung, Crossbody cỡ trung và Sling cỡ trung. Ba lô và những chiếc túi kích thước nhỏ cũng được xác định là các dòng sản phẩm chủ đạo của AXIS.

Ông Victor Sanz, Giám đốc Sáng tạo Toàn cầu của TUMI, cho biết AXIS được dành cho thế hệ “luôn tiến về phía trước”, với nguồn cảm hứng từ công nghệ và sự hiện đại.

Theo ông, nhóm khách hàng mới mà thương hiệu hướng đến không xem hành trình chỉ gói gọn trong giờ làm việc, mà trải dài qua nhiều khoảnh khắc khác nhau trong cuộc sống. Chính cách nhìn này khiến chiếc túi cần đủ linh hoạt để đi theo người dùng thay vì chỉ phục vụ một mục đích cố định.

“Đổi mới thầm lặng” thay vì phô trương

Tinh thần đó cũng giải thích cho khái niệm “quiet innovation” mà TUMI sử dụng khi nói về AXIS.

Bề ngoài của bộ sưu tập khá tiết chế. AXIS có hai phối màu chủ đạo là Đen và Xanh Navy, bên cạnh phiên bản giới hạn Đen phản quang - Black Reflective. Trong khi đó, những thay đổi đáng chú ý lại tập trung ở các chi tiết như nylon nhẹ, lớp lót tái chế, phần lưng thoáng khí, cấu trúc ôm cơ thể, hệ thống ngăn chứa hay ngăn nhỏ nằm trên quai đeo.

Victor Sanz cũng cho biết thiết kế AXIS chịu ảnh hưởng từ các “ý đồ kiến trúc”, kết hợp với thiết kế tối giản và những chi tiết kỹ thuật tinh tế. Qua đó, TUMI muốn đưa ra một cách tiếp cận khác với vật dụng vốn đã rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

Từ một chi tiết lấy cảm hứng từ áo chạy bộ, có thể thấy điều TUMI đang hướng tới không đơn thuần là tạo thêm một bộ sưu tập túi mới. AXIS được xây dựng quanh ý tưởng về một chiếc túi chuyển động cùng người dùng, có thể theo họ từ công việc đến những chuyến đi và các hoạt động thường ngày.