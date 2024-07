Đưa 1 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo; giao cơ quan thường trực đôn đốc 5 vụ án

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc là 8 vụ án, 2 vụ việc

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức phiên họp thứ 7.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình đã tăng cường chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác. Các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo đó, toàn tỉnh tiến hành 46 cuộc thanh tra hành chính, 23 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra hành chính phát hiện sai phạm về kinh tế 4.978 triệu đồng.

Cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh Hòa Bình đã thụ lý điều tra 26 vụ, 45 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực (số án kỳ trước chuyển sang 13 vụ, 21 bị can. Số án phát hiện và khởi tố mới 13 vụ, 24 bị can).

Các vụ án, vụ việc được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, nghiêm minh, không có vụ án oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tổng tài sản thiệt hại trong các vụ án hình sự về tham nhũng, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm là 6.552.225.640 đồng, tài sản thiệt hại đã thu hồi 4.349.118.600 đồng, đạt tỷ lệ 64%. Trong đó có những vụ án tại giai đoạn điều tra đã thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

6 tháng qua, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo 2 vụ án, đưa 1 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo và giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc đối với 5 vụ án. Nâng tổng số vụ án, vụ việc giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc là 8 vụ án, 2 vụ việc.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo bám sát Chương trình công tác năm 2024, chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Nêu cao trách nhiệm, vai trò, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành các nội dung theo chương trình đã đề ra. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời cung cấp tài liệu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hành vi sai phạm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc để đăng tải trên cuốn Bản tin sinh hoạt chi bộ, trang website Tỉnh ủy và chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường, phối hợp, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và các vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.