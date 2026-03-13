Đứa trẻ từng bị gắn mác "hư nhất nước" trở thành hiệu trưởng ở tuổi 24, kiếm 13 tỷ đồng mỗi năm

Hành trình của chàng trai sinh năm 2002 thu hút sự chú ý bởi bước ngoặt lớn sau tuổi thơ đầy biến động và những lần vướng vòng lao lý.

Tom Roberts lớn lên tại hạt Cheshire, Anh, với một tuổi thơ nhiều biến động. Từ 16 tháng tuổi, cậu bé đã bộc lộ sự hiếu động thái quá khi liên tục tìm cách phá cũi. Khi người bố nghiện rượu qua đời, cậu bé Tom khi đó mới 7 tuổi, rơi vào khủng hoảng tâm lý, bắt đầu có những hành vi bạo lực mất kiểm soát.

Năm 2014, khi mới 11 tuổi, Tom Roberts trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế “Mr Drew's School For Boys” của kênh Channel 4. Chương trình ghi lại mô hình giáo dục dành cho học sinh từng bị đuổi học hoặc có hành vi hung hãn.

Tom Roberts - vị hiệu trưởng 24 tuổi

Trước thời điểm ghi hình, Tom vừa bị đuổi khỏi trường tiểu học do xúc phạm Hiệu trưởng. Trong chương trình, cậu bé liên tục ẩu đả với bạn học, trèo cửa sổ bỏ trốn và thách thức giáo viên. Sau khi chương trình phát sóng, truyền thông Anh gọi Tom là “đứa trẻ hư nhất nước Anh” - biệt danh theo anh suốt một thập kỷ.

"Chương trình đó gán cho tôi cái mác 'đứa trẻ hư nhất nước Anh' và thật khó để thoát khỏi điều đó", Tom chia sẻ.

Tình trạng nổi loạn của Tom vẫn tiếp diễn, thậm chí nặng nề hơn. Đỉnh điểm là 2 vụ việc liên quan đến gây thương tích nghiêm trọng và ẩu đả tại hộp đêm. Năm 19 tuổi, anh phải ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Crown Court.

Chính khoảnh khắc đứng trước nguy cơ nhận án tù dài hạn đã giúp anh tỉnh ngộ. "Tôi soi gương và không còn nhận ra chính mình. Tôi đã đẩy mẹ đến giới hạn chịu đựng và biến mình thành kẻ bị xã hội ruồng bỏ", Tom nhớ lại.

Nỗi sợ mất tự do đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh.

Sau khi ra tù, Tom bắt đầu thay đổi. Chàng thanh niên khi ấy được anh trai Carl giới thiệu tham gia một khóa học tâm lý hành vi, Tom lần đầu tiếp cận các phương pháp tư duy tích cực. Anh đọc nhiều sách phát triển bản thân, trong đó có các tài liệu của chuyên gia Bob Proctor, để tìm cách giải tỏa nỗi ám ảnh về cái chết của cha và vượt qua mặc cảm thất bại.

"Tôi buộc phải thay đổi và tìm thấy sự an ủi khi đọc sách về sức khỏe và tâm trí. Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi giúp đỡ người khác và tránh những sai lầm mà tôi đã từng mắc phải", Tôm chia sẻ.

Tom Roberts từng được mệnh danh là "đứa trẻ hư nhất nước Anh", nhưng điều đó không trở thành rào cản cho tương lai tỏa sáng

Năm 2021, sau khi hoàn thành chương trình trung học tại một trường dành cho học sinh có vấn đề về hành vi, Tom làm nhiều công việc tay chân nhằm tích lũy tiền. Khi có một khoản tiết kiệm, anh rời Anh sang đảo Koh Samui (Thái Lan) với mục tiêu làm lại cuộc đời.

Tại đây, chàng trai sinh năm 2002 sáng lập Generation I, một trường phát triển cá nhân kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến. Chương trình dạy học viên cách quản trị cảm xúc, biến sự giận dữ thành động lực. Qua đó, họ được rèn luyện kỷ luật và xây dựng tương lai bằng các mục tiêu nghề nghiệp, tài chính rõ ràng thay vì áp dụng kỷ luật cứng rắn.

Hiện, Generation I có hơn 240 học viên từ nhiều quốc gia, phần lớn là thanh thiếu niên mất định hướng, mang về doanh thu khoảng 38.000 USD mỗi tháng. Tom nói những trải nghiệm cay đắng trong quá khứ giúp anh dễ dàng thấu hiểu và chạm đến tâm lý của những người trẻ đang bế tắc.

"Giờ tôi là một doanh nhân đang định hình cuộc sống tốt đẹp hơn, giống như một nhà trị liệu vậy. Nhìn lại bản thân thời trẻ, tôi thừa nhận hành vi của mình lúc đó rất tệ. Nhưng tôi cũng thấy một cậu bé cần sự giúp đỡ và hướng dẫn. Quá khứ không định nghĩa con người bạn và tôi là minh chứng sống cho thấy bạn luôn có thể bắt đầu một chương mới. Đừng bao giờ bỏ cuộc", vị hiệu trưởng trẻ tuổi nói.