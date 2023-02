Dùng 3 điều để tận hưởng cuộc sống một mình

Dường như những người cô độc thường bị mặc định với cuộc sống không tốt đẹp và nhạt nhẽo, lúc nào cũng bị gắn với bốn từ "cô đơn đến già".



Một người chủ động chọn cô đơn và thụ động cô đơn có sự khác nhau rất lớn. Những người bị "cô đơn" gần như trải qua mỗi ngày như nhau, cuộc sống xuống dốc từng chút một. Người sống một mình và tận hưởng sự cô đơn, mỗi ngày đều phong phú đến bất ngờ.

Có thể bạn không biết, người chủ động chọn cô đơn và cảm thấy ổn với điều này thường sở hữu 3 đặc điểm:

1. Không dựa dẫm, kiên trì bằng năng lực của chính mình

Bạn nịnh bợ người khác, cũng chứng tỏ bạn cũng sống trong vòng tròn đó. Bên cạnh là người như thế nào thì bản thân cũng là người như thế đó.

Nịnh bợ quyền quý, thoạt nhìn là đi đường tắt, nhưng hung hiểm khó lường, dựa vào người khác mà sống rồi sẽ có một ngày rước họa vào thân. Chỉ khi biết dựa vào chính mình mới có thể “tiếp đất vững vàng”, tuy rằng đi lên cao rất khó khăn nhưng không có tai họa.

Không nịnh bợ, cho nên không bị tai họa của bất cứ ai liên lụy. Đây là tầm nhìn xa trông rộng và cách sống của người thông minh.

2. Không hâm mộ, biết thỏa mãn trong cuộc sống

Hôm nay tốt hơn hôm qua, đây chính là may mắn trong cuộc sống của bạn. Sở hữu nhiều thành tựu ở tuổi 30 hơn giai đoạn tuổi 20 là niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của riêng bạn.

Nhưng có người quen với việc so sánh nhà cửa, xe cộ, địa vị; thậm chí là so đo bạn bè và vợ chồng với nhau, xem ai có mối quan hệ tốt hơn... So sánh một phen, cuối cùng phát hiện mình là tệ nhất, sau đó sinh lòng bất mãn, chán nản, than phiền số mệnh bất công.

Người có thói quen sống một mình và quen với sự cô đơn chỉ tập trung nhìn vào mục tiêu của họ, biết năng lực mình đến đâu, thấu hiểu cuộc sống không dễ dàng, tận hưởng thành quả sau quá trình nỗ lực.

Hòa vào đám đông, bạn sẽ thấy rằng nhiều người xung quanh đang thể hiện bản thân, tranh đấu hơn thua. Nếu không sở hữu điều kiện vượt trội hơn, bạn sẽ bị bỏ rơi, mặc dù mỗi ngày đều tiến bộ nhưng bản thân lại không chịu nhìn thấy điểm tích cực này, do đó đánh mất cơ hội và may mắn.

Thật vậy, nếu một người không thể tận hưởng những gì mình đang có, sống cho hiện tại, luôn tham lam vô độ, từ đó sụp xuống hố sâu không thể vực dậy lúc nào không hay.

Mỗi ngày cố gắng không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân, làm việc tốt, yêu thương gia đình, trân trọng cuộc sống, tạo ra giá trị nhiều hơn ngày hôm qua, nhiêu đây thôi cũng khiến bạn may mắn cả đời.

3. Không bị chi phối, tâm trí càng thêm trưởng thành

Trong một đàn cừu, chỉ cần dắt theo cừu đầu đàn, những con cừu khác sẽ đi theo. Đây là hiệu ứng bầy đàn.

Nếu bạn trộn lẫn vào một nhóm, sau đó mù quáng đi theo số đông, không cần quan tâm đến việc đúng hướng và liệu bản thân có phù hợp với nhóm này hay không, bạn suốt đời vẫn không biết bến bờ cuối cùng ở đâu.

Những người có trí tuệ thật sự tìm kiếm cơ hội trong nhóm, và cũng có thể thoát ra khỏi nhóm, tích cực sống cuộc sống của riêng họ, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cộng đồng nào. Do đó, kiểu người này thường có những lúc đi ngược chiều, đi một mình.

Một người trở nên may mắn, không phải là trúng số độc đắc, cũng không phải là có được thứ gì đó một cách vô tình, mà là từng bước hướng tới thành công, chắc chắn mà thông suốt.

Trong một thời đại đang không ngừng xoay chuyển này, hãy sống là chính mình, sở hữu vẻ đẹp độc đáo riêng, cuộc sống là của chúng ta, không phải một ai khác.