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Đúng 9h ngày 30/9, một sự kiện tác động mạnh đến túi tiền hàng vạn cổ đông Novaland sẽ bắt đầu

| | Doanh nghiệp

Đúng 9h ngày 30/9, một sự kiện tác động mạnh đến túi tiền hàng vạn cổ đông Novaland sẽ bắt đầu

Bước vào phiên giao dịch sáng 30/9, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va chính thức bước vào ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1.

Theo Thông báo số 1955/TB-SGDHCM từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), ngày 30/09/2026 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 01/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để Novaland chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp chào bán hơn 800,68 triệu cổ phiếu mới với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 03 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Đúng 9h ngày 30/9, một sự kiện tác động mạnh đến túi tiền hàng vạn cổ đông Novaland sẽ bắt đầu sau 7 phiên giảm mạnh - Ảnh 1.

Áp lực điều chỉnh giá sau chuỗi 7 phiên lao dốc

Sự kiện chốt quyền diễn ra ngay sau giai đoạn giao dịch đầy căng thẳng của cổ phiếu bất động sản này. Tính đến hết phiên 29/9, NVL đã trải qua chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp, mất 20% giá trị khi rơi mạnh từ vùng giá 18.000 đồng xuống 10.300 đồng/cổ phiếu, trong đó 2 phien gần đây giảm sàn với dư bán sàn rất lớn.

Theo nguyên tắc điều chỉnh kỹ thuật tại ngày GDKHQ với tỷ lệ 3:1 và giá phát hành 10.000 đồng/cp, giá tham chiếu của NVL tại thời điểm mở cửa phiên 30/9 được điều chỉnh về khoảng 10.220 đồng.

Việc giá thị trường sau điều chỉnh tụt sát về ngưỡng phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu khiến biên độ an toàn và độ hấp dẫn của quyền mua bị thu hẹp đáng kể. Đây cũng là lý do kích hoạt áp lực bán tháo, "né quyền" rất quyết liệt của nhà đầu tư trong các phiên trước ngày GDKHQ.

Kể từ đúng 9h00 sáng nay 30/9, những cổ đông còn nắm giữ cổ phiếu NVL trên tài khoản sẽ chính thức được chốt quyền mua và bước vào bài toán: tiếp tục chuẩn bị dòng tiền để nộp mua cổ phần mới hay chấp nhận rủi ro "pha loãng" trong bối cảnh thanh khoản thị trường chung còn nhiều biến động.

Trường An

Việt Nam hàng ngày

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