Một công ty ngoại lạ mặt vừa xuất hiện tại Việt Nam, chuẩn bị làm 17 triệu linh kiện điện tử mỗi năm

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Ngày 11/09/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trois SMT (Việt Nam) Technology đã ký hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất để triển khai Nhà máy Trois SMT (Việt Nam) Technology tại Khu công nghiệp Sông Khoai, Quảng Ninh.

Theo Amata, dự án được triển khai trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 15 triệu USD. Nhà máy tập trung sản xuất các sản phẩm điện tử phục vụ nhiều lĩnh vực như tự động hóa, ô tô và y tế. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đạt công suất khoảng 17 triệu sản phẩm mỗi năm.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trois SMT (Việt Nam) Technology được thành lập ngày 04/09/2026, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa, Quảng Ninh. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 118,836 tỷ đồng, tương đương 4,5 triệu USD.

Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là sản xuất linh kiện điện tử khác, trong đó gồm sản xuất bo mạch điện tử dùng cho bộ biến tần, bo mạch điện tử dùng trong ô tô và bo mạch điện tử dùng trong thiết bị y tế. Công ty cũng đăng ký hoạt động sản xuất thiết bị truyền thông, trong đó có sản xuất nhãn điện tử kệ hàng; bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; cùng hoạt động in ấn.

Người đại diện theo pháp luật của Trois SMT (Việt Nam) Technology là ông Sato Yutaka, quốc tịch Nhật Bản, giữ chức Giám đốc.

Đứng sau doanh nghiệp tại Việt Nam là Trois SMT (HK) Holding Limited, công ty có trụ sở tại Hồng Kông và sở hữu 100% vốn Trois SMT (Việt Nam) Technology.

Trois SMT (HK) Holding được thành lập ngày 12/02/2026, có vốn 4,6 triệu USD. Trong cơ cấu sở hữu của công ty này, TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD. nắm 55% vốn, còn Sweetleaf International Limited sở hữu 45%.

TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG là công ty con 100% vốn của Dai-Nikko Engineering (Nhật Bản).

Như vậy, Dai-Nikko sở hữu gián tiếp 55% Trois SMT (Việt Nam) Technology.

Theo Dai-Nikko Engineering, tập đoàn thành lập liên doanh Trois SMT (HK) Holding thông qua công ty con tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 2/2026 nhằm mở rộng hoạt động tại châu Á cùng đối tác chiến lược.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị để lập cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam, Trois SMT (HK) Holding quyết định thành lập Trois SMT (Việt Nam) Technology với tỷ lệ sở hữu 100%.

Dai-Nikko cho biết công ty tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất điện tử, cụ thể là lắp ráp bảng mạch in. Theo kế hoạch được doanh nghiệp Nhật công bố ngày 08/09/2026, hoạt động kinh doanh của nhà máy dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2028.

Dai-Nikko Engineering cho biết việc thành lập cơ sở tại Việt Nam nằm trong kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh về chi phí và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực châu Á.

Dai-Nikko Engineering là doanh nghiệp sản xuất điện tử Nhật Bản được thành lập từ năm 1979, hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện tử theo hợp đồng, từ thiết kế mạch, lắp ráp bảng mạch đến sản xuất thành phẩm, với các sản phẩm phục vụ nhiều lĩnh vực như ô tô, y tế, bán dẫn và thiết bị văn phòng.

Tính đến cuối năm 2025, Dai-Nikko Engineering có vốn điều lệ gần 1,175 tỷ yen (khoảng 194 tỷ đồng). Trong năm 2025, tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 36,95 tỷ yen (khoảng 6.103 tỷ đồng); lợi nhuận hoạt động đạt hơn 638 triệu yen (khoảng 105 tỷ đồng).