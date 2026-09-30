Becamex bán 200 căn nhà, thu hơn 1.000 tỷ đồng từ một đối tác đặc biệt

Dự án Green City Bình Dương

Ngày 29/9, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã IJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua nhà với Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP.

Theo nghị quyết, Becamex là bên bán, còn Becamex IJC là bên mua. Lô tài sản gồm 200 căn nhà ở riêng lẻ tại 8 lô G1, G3, G17, G19, G21, G22, G24 và G25 thuộc dự án Green City Bình Dương, nằm tại Khu tái định cư Hòa Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM.

Tổng diện tích đất của 200 căn nhà đạt hơn 28.791 m2, trong khi diện tích sàn xây dựng khoảng 49.531 m2. Giá trị hợp đồng sau thuế VAT là hơn 1.012 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 5 tỷ đồng mỗi căn nếu chia đều theo số lượng.

Theo thông tin giới thiệu dự án, Green City Bình Dương có quy mô khoảng 18 ha, mật độ xây dựng khoảng 34%, gồm các sản phẩm biệt thự, nhà liền kề và shophouse với tổng cộng khoảng 1.394 căn. Riêng đợt đầu tiên có 222 sản phẩm, trong khi thời gian bàn giao dự kiến từ năm 2026.

Green City Bình Dương

Như vậy, riêng số nhà Becamex bán cho IJC trong thương vụ vừa được thông qua đã lên tới 200 căn, tương đương khoảng 14% tổng số sản phẩm của dự án. Nếu so với quy mô 222 căn được giới thiệu cho đợt đầu, số lượng trong giao dịch này cũng tương đương khoảng 90%.

HĐQT Becamex IJC giao Tổng giám đốc đại diện công ty đàm phán và ký toàn bộ 200 hợp đồng mua bán riêng lẻ, với điều kiện tổng giá trị không vượt mức đã được phê duyệt. Tổng giám đốc đồng thời được quyết định tiến độ ký kết, nội dung từng hợp đồng, các phụ lục, biên bản bàn giao và thủ tục pháp lý liên quan để hoàn tất giao dịch.

Becamex và IJC có quan hệ sở hữu khá chặt chẽ. Theo báo cáo thường niên 2025 của IJC, Tập đoàn Becamex nắm hơn 313 triệu cổ phiếu, tương đương 49,76% vốn, qua đó là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp. Vì vậy, thương vụ hơn 1.000 tỷ đồng lần này được IJC xác định là giao dịch với tổ chức có liên quan.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Becamex IJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 187 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ. Doanh thu cũng tăng mạnh, trong đó bất động sản tiếp tục là một trong những mảng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh.