Đừng ăn táo theo thói quen: 3 món nhiều người kết hợp có thể phản tác dụng, người có bệnh thận càng nên lưu ý

Táo từ lâu được xem là một trong những loại trái cây "quốc dân" nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin C, kali và các chất chống oxy hóa dồi dào. Một quả táo mỗi ngày còn gắn với câu nói nổi tiếng "ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ".

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc ăn táo theo bất kỳ cách nào cũng đều tốt. Thực tế, không ít người đang vô tình kết hợp táo với những thực phẩm chưa phù hợp hoặc duy trì các thói quen ăn uống khiến cơ thể phải chịu thêm gánh nặng.

Đặc biệt, với những người mắc bệnh thận, tăng huyết áp hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm, việc lựa chọn thực phẩm đi kèm với táo cũng cần được chú ý hơn.

3 kiểu kết hợp với táo nhiều người vẫn làm mỗi ngày

1. Ăn táo cùng quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột

Bữa sáng với táo, khoai lang, ngô, yến mạch và bánh mì nguyên cám được nhiều người xem là "combo healthy".

Trên thực tế, tất cả những thực phẩm này đều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều trong cùng một bữa, lượng chất xơ và carbohydrate nạp vào cơ thể sẽ tăng cao, dễ gây đầy bụng, khó tiêu hoặc chướng hơi, nhất là ở người có hệ tiêu hóa yếu.

Điều cần làm không phải là loại bỏ táo mà là cân đối khẩu phần ăn, tránh kết hợp quá nhiều thực phẩm giàu chất xơ trong cùng một thời điểm.

2. Ăn táo sau bữa có nhiều đồ muối

Không ít gia đình có thói quen ăn cháo kèm dưa muối, cà muối hoặc các món thịt chế biến sẵn rồi tráng miệng bằng một quả táo. Dù táo không gây hại cho thận, nhưng chế độ ăn quá nhiều muối mới là vấn đề đáng lo.

Theo khuyến cáo dinh dưỡng, việc tiêu thụ quá nhiều natri trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp, tăng gánh nặng cho thận và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, nếu vừa ăn nhiều thực phẩm mặn lại nghĩ rằng chỉ cần thêm một quả táo là đủ "cân bằng" thì đó là quan niệm chưa đúng.

3. Ăn táo cùng nhiều đồ ăn vặt

Buổi tối vừa xem phim vừa ăn snack, đậu phộng rang muối, hạt hướng dương rồi thêm một quả táo là thói quen của không ít người.

Táo không khiến bạn tăng cân, nhưng nếu ăn sau khi đã tiêu thụ quá nhiều đồ ăn vặt thì tổng lượng calo, đường và muối trong ngày vẫn tăng lên đáng kể. Một loại thực phẩm tốt không thể "bù đắp" cho cả một chế độ ăn mất cân đối.

5 sai lầm khi ăn táo rất phổ biến

Ngoài việc kết hợp thực phẩm chưa hợp lý, nhiều người còn mắc phải những thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến cơ thể khó chịu.

- Đầu tiên là ăn táo khi bụng quá đói. Với người có dạ dày nhạy cảm, lượng axit hữu cơ trong táo có thể gây cồn cào hoặc khó chịu. Thời điểm phù hợp hơn là sau bữa sáng hoặc giữa các bữa ăn.

- Sai lầm thứ hai là ăn quá nhiều táo ngay trước khi đi ngủ. Lúc này hệ tiêu hóa hoạt động chậm hơn, ăn nhiều trái cây có thể gây đầy bụng hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ ở một số người.

- Nhiều người cũng có thói quen ăn táo ngay sau bữa ăn nhiều thịt với suy nghĩ giúp tiêu hóa tốt hơn. Tuy nhiên, điều này đôi khi lại khiến dạ dày phải xử lý lượng thức ăn quá lớn cùng lúc, dễ gây đầy hơi.

- Bên cạnh đó, táo cần được rửa sạch dưới vòi nước chảy trước khi ăn để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng bám trên vỏ. Nếu không yên tâm, có thể gọt vỏ trước khi sử dụng.

- Một sai lầm khác là thay việc ăn táo bằng nước ép. Khi ép lấy nước, lượng chất xơ bị giảm đáng kể, trong khi lượng đường hấp thu lại nhanh hơn so với ăn nguyên quả.

Táo không gây hại cho thận nếu ăn đúng cách

Theo TS.BS Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), từng chia sẻ trên Báo Thanh Niên, táo là loại trái cây giàu chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, phù hợp với đa số người khỏe mạnh. Điều cần quan tâm không phải là kiêng táo mà là xây dựng chế độ ăn cân đối, hạn chế thực phẩm nhiều muối, nhiều chất béo bão hòa và đường bổ sung.

Người mắc bệnh thận hoặc các bệnh mạn tính cần lựa chọn lượng trái cây phù hợp với tình trạng sức khỏe và tuân theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc ăn táo đúng lượng không phải là nguyên nhân gây tổn thương thận.

Muốn ăn táo tốt cho sức khỏe, hãy nhớ 3 nguyên tắc

Thứ nhất, ăn với lượng vừa phải. Người trưởng thành chỉ cần bổ sung trái cây theo khuyến nghị hằng ngày, không nên vì cho rằng táo tốt mà ăn quá nhiều.

Thứ hai, chọn thời điểm hợp lý. Táo thích hợp làm bữa phụ giữa buổi sáng hoặc buổi chiều, đồng thời có thể dùng sau bữa sáng để bổ sung năng lượng và chất xơ.

Cuối cùng, hãy nhìn vào cả chế độ ăn thay vì chỉ một loại thực phẩm. Việc giảm đồ chiên rán, thực phẩm nhiều muối, tăng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng cao và duy trì vận động đều đặn mới là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Táo không phải là "thủ phạm" gây hại cho thận. Điều thực sự đáng lo là những thói quen ăn uống mất cân đối kéo dài trong nhiều năm. Vì vậy, thay vì kiêng táo, hãy học cách ăn đúng, kết hợp hợp lý và duy trì một lối sống lành mạnh để cơ thể nhận được trọn vẹn những lợi ích từ loại trái cây quen thuộc này.