Đừng bao giờ kết hợp quả chanh cùng loại thực phẩm này kẻo 'sinh độc'

Chanh vốn nổi tiếng là giàu vitamin C, tốt cho khả năng miễn dịch. Nhưng bạn có biết, chanh còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ? Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Nhật, những người tiêu thụ chanh hàng ngày có tuổi thọ trung bình dài hơn khoảng 3 tuần so với những người không uống chanh.

Ngoài ra, chanh còn có tác dụng giảm cân, giải độc, giải nhiệt rất tốt. Nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học Viện Ung thư Anh cho thấy rằng trong một trái chanh có chứa khoảng 22 chất chống ung thư, có khả năng ngăn cản các tế bào ung thư vú, đại tràng, phổi phát triển.

Vị chua của chanh có thể làm tăng hương vị nhiều món ăn, nhưng chanh cũng có những "đại kỵ" khi kết hợp với một số thực phẩm khác.

Đừng bao giờ kết hợp quả chanh cùng những thực phẩm này

1. Chanh kỵ với sữa



Tính axit của chanh có thể làm đông sữa và các sản phẩm từ sữa. Axit trong chanh có thể làm mất ổn định protein trong sữa, dẫn đến kết cấu vón cục.

Ngoài ra, tiêu thụ các sản phẩm sữa và chanh cùng nhau có thể gây ra phản ứng axit và ợ nóng. Vì vậy, những gì bạn có thể làm là cân nhắc sử dụng vỏ chanh hoặc xi-rô có hương chanh nếu bạn muốn thêm vị chua vào món tráng miệng hoặc nước sốt làm từ sữa của mình.

2. Chanh kỵ rượu vang đỏ

Chanh nổi tiếng được sử dụng trong nhiều loại cocktail và bia. Tuy nhiên, chanh và rượu vang đỏ không phải là sự kết hợp lý tưởng. Tính axit trong chanh có thể xung đột với tannin trong rượu vang đỏ, tạo ra vị đắng khó chịu. Đó là lý do tại sao, sử dụng chanh trong nước sốt hoặc nước sốt làm từ rượu vang đỏ có thể khiến món ăn mất đi vị ngon. Nếu bạn muốn thưởng thức rượu vang trong bữa ăn có chanh, hãy chọn rượu vang trắng.

3. Chanh kỵ thực phẩm cay

Vì chanh có tính axit nên nó có thể làm tăng vị nóng của thức ăn cay và gây khó chịu về tiêu hóa. Ngoài ra, tính axit của chanh có thể làm cho những món ăn cay này trở nên cay hơn nữa, làm mất vị ngon của món ăn.

4. Chanh kỵ đồ ăn nóng

Lợi ích lớn nhất của việc ăn chanh là lượng vtamin C mà nó cung cấp rất cao. Tuy nhiên, vitamin C cực kỳ nhạy cảm với nhiệt và có thể dễ dàng bị phá hủy bởi nhiệt. Do đó, bạn nên tránh cho nước chanh vào thức ăn còn đang nóng. Thay vào đó, hãy để thức ăn nguội một chút trước khi thêm chanh vào.

5. Chanh kỵ quả đu đủ

Không phải loại trái cây nào cũng có tác dụng tốt khi kết hợp với chanh. Đu đủ là một trong những loại trái cây gây hại nhiều hơn là có lợi khi kết hợp với bất kỳ loại trái cây có múi nào như cam, bưởi hoặc chanh. Điều này là do bản thân đu đủ chứa một lượng lớn vitamin C, khi kết hợp với các nguồn giàu vitamin C khác như chanh, có thể gây trào ngược axit, ợ nóng và kích ứng dạ dày.

Tóm lại, chanh là một nguyên liệu tuyệt vời có thể nâng tầm hương vị nhiều món ăn. Nhưng bạn phải lưu ý đến những gì bạn kết hợp với nó. Việc tránh những sự "đại kỵ" khi nấu ăn có chanh sẽ làm bữa ăn của bạn ngon lành hơn, thậm chí còn tốt cho sức khỏe.

Lưu ý khi dùng chanh

- Tuyệt đối không nên dùng khi bụng rỗng. Uống nước chanh lúc đói sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày, có thể bào mòn tế bào niêm mạc ngoài cùng dạ dày.

- Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, vì chanh có tính axit cao nên việc tiếp xúc thường xuyên có thể làm mòn men răng của bạn. Để làm giảm sự tác động này, bạn có thể uống bằng ống hút.

- Sử dụng quá nhiều nước có thể làm trầm trọng thêm các bệnh dạ dày thông thường như bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và trào ngược axit.