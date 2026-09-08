Đúng kỷ niệm 56 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên, VTV ra mắt sản phẩm "lạ mà quen", TGĐ Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: Nó chứa đựng rất nhiều công sức của anh em

Chiều 7/9, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam (7/9/1970 - 7/9/2026), Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số chính thức giới thiệu VTVgo The Next.

Theo VTV, đây là bước phát triển mới của VTVgo, từ một nền tảng truyền hình số hướng tới nền tảng dịch vụ số toàn diện hơn, kết nối nội dung, giải trí và nhiều tiện ích trong cùng một hành trình của người dùng.

Gọi đây là một sản phẩm "lạ mà quen" cũng không quá lời. VTVgo không phải cái tên mới với khán giả Việt Nam. Theo chia sẻ của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm tại sự kiện, nền tảng này đã trải qua hành trình khoảng 10 năm.

TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu trong sự kiện

"Ngày hôm nay không phải là ngày giới thiệu một sản phẩm mới, mà là giới thiệu một phiên bản chứa đựng rất nhiều công sức của anh em", ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết phiên bản hiện tại chưa phải điểm kết thúc. Một số nội dung, tính năng sẽ tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới, trong đó khả năng tương tác, bình luận trên VTVgo được dự kiến triển khai khoảng tháng 10.

VTVgo sẽ "hiểu" người xem hơn nhờ AI

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trên VTVgo The Next là cách nội dung được đưa tới từng người sử dụng.

Theo Đài Truyền hình Việt Nam, phiên bản mới được xây dựng trên ba trụ cột gồm công nghệ tiên tiến, sự hiểu biết sâu sắc khán giả và tầm nhìn đa dạng về dịch vụ. VTVgo sử dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi, thói quen sử dụng, từ đó cá nhân hóa trải nghiệm ngay từ màn hình Home.

Thay vì mọi người cùng nhìn thấy một giao diện giống nhau, nội dung có thể được ưu tiên tùy nhu cầu. VTV giới thiệu các nhóm dành cho người xem thời sự - tin tức - chính luận; thể thao; phim truyện - gameshow - ca nhạc; sức khỏe - y tế và nhóm người dùng tổng hợp.

Ứng dụng đề cao tính cá nhân hóa hơn nhờ AI, đem lại trải nghiệm thân thiện hơn với mỗi người dùng

Điều này có nghĩa một người thường xuyên theo dõi bóng đá có thể nhìn thấy các nội dung thể thao nổi bật hơn ngay khi mở ứng dụng, trong khi người quan tâm thời sự hoặc sức khỏe sẽ được ưu tiên những chương trình tương ứng.

VTV cho biết tốc độ ứng dụng cũng được tối ưu theo hướng mượt hơn, giảm thời gian chờ, trong khi giao diện được thiết kế đơn giản và trực quan hơn.

Đáng chú ý, Quyết định 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Trong phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh vị trí của VTVgo trong định hướng phát triển nền tảng số dùng chung cho lĩnh vực truyền thông, truyền hình.

Không chỉ còn là nơi để xem truyền hình

Thay đổi lớn hơn nằm ở việc VTV muốn đưa VTVgo vượt khỏi vai trò của một ứng dụng xem lại chương trình truyền hình.

Trong hệ sinh thái nội dung mới, VTV giới thiệu VTV MAX, gói dịch vụ hợp nhất nội dung từ VTV, VTVcab, SCTV và Msky. Theo tài liệu công bố tại sự kiện, gói này có gần 100 kênh truyền hình, trong đó gồm 21 kênh quốc tế, cùng kho nội dung phim, thể thao, tin tức và giải trí.

Các thương hiệu được nhắc tới gồm HBO, Cinemax, WarnerTV, CinemaWorld, CNN, BBC News, Bloomberg cùng các nhóm kênh thể thao của VTVcab và SCTV.

Không gian nội dung cũng được mở rộng ra ngoài VTV. Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, hiện trên VTVgo đã có các kênh của đài địa phương và nội dung từ nhiều đối tác. Một số địa phương cũng đưa video, nội dung theo yêu cầu lên nền tảng để hình thành khu vực nội dung riêng.

VTVgo vì thế được định hướng trở thành một nền tảng mở hơn, thay vì chỉ là nơi khán giả tìm lại những chương trình đã phát sóng trên các kênh VTV.

Từ xem TV đến mua sắm, tích điểm trên cùng một ứng dụng

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất được giới thiệu lần này là VTVshop.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm khẳng định VTVshop không được xây dựng như một sàn thương mại điện tử thông thường. Thay vào đó, đây là "cánh cổng" kết nối người dùng tới các sản phẩm, dịch vụ và các nền tảng thương mại điện tử.

Theo VTV, thông tin về hàng hóa được kỳ vọng đi qua các lớp kiểm tra liên quan đến quy định pháp luật, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Người dùng trên VTVgo có thể vừa xem nội dung, vừa tìm hiểu hồ sơ nguồn gốc, thông tin kiểm định trước khi chuyển sang quá trình giao dịch.

Song song với đó là VTVgo Loyalty, hướng tới việc ghi nhận những người thường xuyên sử dụng nền tảng thông qua cơ chế tích và đổi điểm. Theo VTV, hệ thống dự kiến mang tới các ưu đãi, voucher từ hơn 100 nhãn hàng đồng hành.

Hệ sinh thái VTVgo The Next còn được định hướng kết nối các tiện ích ngân hàng - tài chính và dịch vụ công trực tuyến.