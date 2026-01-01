Đúng ngày 1/1/2026, trường tư “hot” nhất nhì Thủ đô ra thông báo mới

Đúng ngày đầu năm mới 01/01/2026, Trường Marie Curie (Hà Nội) phát đi “Thông báo số 1” về kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2026–2027, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh ngay khi thông tin vừa xuất hiện. Thông báo được ký tại Hà Nội ngày 01/01/2026 bởi Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Xuân Khang, cho thấy nhà trường đã sớm “chốt” các đầu việc quan trọng để phụ huynh có thể chủ động lên kế hoạch học tập cho con từ đầu năm.

Theo văn bản, Marie Curie công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh theo từng cơ sở, trải dài từ bậc mầm non đến THPT. Đáng chú ý, các con số đều được trình bày cụ thể theo khối lớp, số lớp dự kiến mở và tổng số học sinh, phản ánh quy mô lớn cũng như nhu cầu tuyển sinh ổn định của một hệ thống trường tư thục đã có thương hiệu tại Hà Nội.

Ảnh: Trường Marie Curie

Chỉ tiêu dự kiến theo từng cơ sở

Tại cơ sở Mỹ Đình, nhà trường dự kiến tuyển 6 lớp 1 với 180 học sinh; 12 lớp 6 với 360 học sinh; và 12 lớp 10 với 400 học sinh. Cơ sở Kiến Hưng dự kiến tuyển 6 lớp 1 với 180 học sinh. Trong khi đó, cơ sở Văn Phú dự kiến tuyển 12 lớp 6 với 360 học sinh và 14 lớp 10 với 560 học sinh.

Riêng cơ sở Việt Hưng tiếp tục cho thấy quy mô đào tạo đa cấp khi tuyển từ mầm non đến THPT: dự kiến 2 lớp mẫu giáo 4 tuổi với 50 học sinh; 3 lớp mẫu giáo 5 tuổi với 75 học sinh; 9 lớp 1 với 270 học sinh; 12 lớp 6 với 360 học sinh; và 18 lớp 10 với 600 học sinh. Với các con số này, phụ huynh có thể hình dung bức tranh tuyển sinh tổng thể của trường theo từng khu vực, từ đó cân nhắc lựa chọn cơ sở phù hợp về địa điểm và bậc học.

Trường Marie Curie cơ sở Mỹ ĐÌnh

Đăng ký trực tuyến, có giới hạn thời gian

Một điểm khiến nhiều gia đình đặc biệt lưu ý là phương thức đăng ký tuyển sinh được thông báo là “trực tuyến” và “giới hạn thời gian đăng ký”. Điều này đồng nghĩa phụ huynh cần theo sát các mốc hướng dẫn của trường để không bỏ lỡ “khung giờ vàng”, nhất là với những khối lớp có sức cạnh tranh cao.

Tuyển sinh theo từng khối lớp

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường nêu rõ cách thức xét tuyển/đánh giá theo từng nhóm lớp. Với lớp mẫu giáo và lớp 1, học sinh sẽ đến trường để trải nghiệm 1 ngày. Với lớp 6, học sinh tham gia kiểm tra đánh giá năng lực ở hai môn Toán và Tiếng Anh.

Đối với lớp 10, phương thức được công bố là dựa vào “điểm xét tuyển của kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026”. Thông tin này cho thấy trường bám sát kết quả một kỳ thi có tính chuẩn hóa cao, giúp phụ huynh dễ đối chiếu năng lực học tập và định hướng lựa chọn trường cho con sau THCS.

Mốc thời gian đáng chú ý

Trường Marie Curie cơ sở Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội )

Thông báo cũng đưa ra lịch dự kiến cho các hướng dẫn tuyển sinh. Cụ thể, tháng 2/2026 sẽ hướng dẫn tuyển sinh vào lớp mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6. Sang tháng 4/2026, nhà trường sẽ hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10.

Với việc công bố thông tin ngay ngày 01/01/2026, Marie Curie đã “mở màn” năm mới bằng một thông điệp rõ ràng: kế hoạch tuyển sinh 2026–2027 đã được chuẩn bị sớm, minh bạch về chỉ tiêu và phương thức theo từng bậc học. Trong bối cảnh các gia đình ngày càng quan tâm tới lộ trình giáo dục dài hạn, động thái này được xem là tín hiệu để phụ huynh chủ động theo dõi các thông báo tiếp theo, chuẩn bị hồ sơ và năng lực cho con đúng hướng, đúng thời điểm.