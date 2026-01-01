Google Doodle mừng năm mới 2026 có ý nghĩa gì?

"Chúc mừng năm mới! Hôm nay là một ngày tạm dừng chung cho tất cả mọi người: một cơ hội để suy ngẫm và làm mới bản thân. Cho dù bạn đang vạch ra những mục tiêu lớn hay chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh, chúc bạn một khởi đầu năm mới vui vẻ và tươi sáng. Chào mừng năm 2026", Google nêu thông điệp khi thay đổi ảnh đại diện bằng Doodle ngày đầu năm mới với tông màu lấp lánh.

Google thay đổi Doodle khi thế giới bước sang năm mới 2026.

Trong suốt 25 năm phát triển, Google đã tạo ra hơn 5.000 Doodle, mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng trong hành trình sáng tạo. Doodles đã trở thành hiện tượng toàn cầu, nhằm tôn vinh các nhân vật, sự kiện, văn hóa, địa danh và vô số câu chuyện đáng nhớ khác.

Năm 1998, Doodle đầu tiên ra đời vào ngày 30/8 nhằm thông báo rằng hai nhà sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin đang tham dự lễ hội Burning Man. Doodle này được tạo ra một cách rất đơn giản nhưng lại mở đầu cho một truyền thống sáng tạo lâu dài của Google.

Doodle đầu tiên ra đời vào ngày 30/8/1998.

Đến năm 2000, Google cho ra mắt chuỗi Doodle đầu tiên mang tên Google Aliens 2000. Chuỗi hình ảnh này kể câu chuyện về những người ngoài hành tinh chạm trán logo Google và mang nó lên sao Hỏa, đánh dấu bước đầu tiên của Doodles trong việc kể chuyện theo nhiều phần.

Cũng trong năm 2000, Google chính thức đưa Doodles ra thế giới với Doodle quốc tế đầu tiên kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp (Bastille Day). Từ đó, nhiều Doodle khác nhau có thể xuất hiện cùng lúc tại nhiều quốc gia, phản ánh bản sắc văn hóa, lịch sử và các sự kiện riêng của từng địa phương.

Cuối năm 2000, Doodle Halloween lần đầu tiên giới thiệu yếu tố hoạt hình. Các chữ “O” trong logo được hóa trang thành những chiếc bí ngô phát sáng, kèm theo hiệu ứng chuyển động đầy ma mị. Kể từ thời điểm này, hoạt hình trở thành một phần không thể thiếu trong cách kể chuyện của Doodles.

Năm 2005 đánh dấu sự ra đời của cuộc thi Doodle for Google, mời học sinh từ bậc tiểu học đến trung học tham gia thiết kế Doodle của riêng mình và cạnh tranh cơ hội xuất hiện trên trang chủ Google. Đây là cuộc thi lâu đời nhất của Google, nhằm tôn vinh sự sáng tạo và trí tưởng tượng của các nghệ sĩ trẻ.

Đến năm 2010, Google giới thiệu Doodle trò chơi tương tác đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 30 năm trò chơi Pac-Man. Người dùng có thể chơi trực tiếp trên trang chủ Google, biến Doodle từ một hình ảnh tĩnh thành một trải nghiệm giải trí hoàn chỉnh.

Năm 2011, Doodles tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi được mở rộng thành các video kể chuyện chuyên sâu. Doodle live-action đầu tiên được thực hiện để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 122 của Charlie Chaplin, với sự tham gia của toàn bộ đội ngũ Doodle thời điểm đó. Trong cùng năm, các Doodle tôn vinh Lucille Ball và Freddie Mercury cũng cho thấy tham vọng kể chuyện ngày càng lớn của Google.

Năm 2012, Doodles bước sang giai đoạn đa phương tiện với Doodle Ngày Trái Đất. Đội ngũ sáng tạo đã gắn camera lên mái nhà để ghi lại quá trình cây cối phát triển, tạo nên một trong những Doodle “hữu cơ” và sáng tạo nhất từng được thực hiện.

Đến năm 2018, Doodles vượt ra khỏi màn hình với Doodle video 360 độ và thực tế ảo đầu tiên, tôn vinh nhà ảo thuật và đạo diễn điện ảnh tiên phong người Pháp Georges Méliès. Tác phẩm này thậm chí còn được đề cử giải Emmy, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Doodles.

Năm 2019, Google ra mắt Doodle ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên để tôn vinh nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach. Người chơi được mời sáng tác một giai điệu ngắn, sau đó hệ thống AI sẽ tự động hòa âm theo phong cách âm nhạc đặc trưng của Bach.

Đến năm 2021, Doodle nhiều người chơi lớn nhất từ trước đến nay mang tên Doodle Champion Island Games chính thức ra mắt, kết nối người dùng trên toàn cầu trong một thế giới trò chơi phong phú với các thử thách thể thao, nhân vật huyền thoại và nhiệm vụ phiêu lưu hấp dẫn.