Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!

Chị Xuân (phường An Khánh, TP.HCM) bày tỏ: “Có làn đường riêng cho xe đạp giúp người tham gia giao thông yên tâm hơn rất nhiều, thay vì phải đi chung với xe máy hay ô tô vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc Nhà nước đầu tư hạ tầng cho xe đạp là hướng đi đúng, vừa tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe, vừa thúc đẩy giao thông bền vững, giảm áp lực cho đường phố. Đây là dự án cần thiết, mang lại lợi ích lâu dài, chứ không hề lãng phí.”