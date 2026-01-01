Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!
01-01-2026 - 09:45 AM |
Sống
Những ngày cận kề năm mới, tuyến làn đường ưu tiên dành cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP.HCM) thu hút sự quan tâm và trải nghiệm của đông đảo người dân.
Làn đường xe đạp riêng ở TP.HCM (Clip: Quân)
Theo Quân
Đời sống pháp luật
Theo Đời sống pháp luật
