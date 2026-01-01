Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!

01-01-2026 - 09:45 AM | Sống

Những ngày cận kề năm mới, tuyến làn đường ưu tiên dành cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP.HCM) thu hút sự quan tâm và trải nghiệm của đông đảo người dân.

Làn đường xe đạp riêng ở TP.HCM (Clip: Quân)

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 1.

Sau hơn hai tháng triển khai thi công, tuyến đường xe đạp dài gần 6km dọc theo vỉa hè trục đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và chiều ngược lại, hiện đã cơ bản hoàn thiện

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 2.

Làn đường được thiết kế với bề rộng khoảng 2m, cho phép xe đạp di chuyển với tốc độ tối đa 20km/h, tạo không gian lưu thông riêng biệt, bảo đảm an toàn và thuận tiện

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 3.

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 4.

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 5.

Bên cạnh đó, dự án còn bố trí các bãi đậu cùng 5 trạm xe đạp công cộng tại những vị trí thuận lợi, gần khu dân cư, nhằm khuyến khích người dân sử dụng

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 6.

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 7.

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 8.

Công tác hoàn thiện đã được gấp rút thực hiện suốt 2 tháng qua

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 9.

Việc đưa làn đường xe đạp vào vận hành đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực từ người dân sinh sống dọc đại lộ Mai Chí Thọ cũng như những người thường xuyên đạp xe rèn luyện sức khỏe

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 10.

Biển chỉ dẫn rõ ràng

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 11.

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 12.

Chị Xuân (phường An Khánh, TP.HCM) bày tỏ: “Có làn đường riêng cho xe đạp giúp người tham gia giao thông yên tâm hơn rất nhiều, thay vì phải đi chung với xe máy hay ô tô vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc Nhà nước đầu tư hạ tầng cho xe đạp là hướng đi đúng, vừa tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe, vừa thúc đẩy giao thông bền vững, giảm áp lực cho đường phố. Đây là dự án cần thiết, mang lại lợi ích lâu dài, chứ không hề lãng phí.”

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 13.

Tuy nhiên, do tuyến đường mới được đưa vào khai thác, không ít người dân vẫn chưa quen với việc sử dụng làn xe đạp riêng biệt

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 14.

Thực tế ghi nhận cho thấy, một số người đi xe đạp vẫn lựa chọn lưu thông trên làn đường hỗn hợp thay vì làn ưu tiên. Bên cạnh đó, tình trạng xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp cũng vẫn còn xảy ra

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 15.

Điều này cho thấy cần thêm thời gian cũng như các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn để người tham gia giao thông dần thích nghi và sử dụng tuyến đường đúng mục đích

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 16.

Cận cảnh làn đường 6km đẹp như Châu Âu ở TP.HCM, xe máy đi vào sẽ bị phạt!- Ảnh 17.

Theo Quân

Đời sống pháp luật

