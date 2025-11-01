1. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu từ lâu đã nổi tiếng bởi sự chăm chỉ và kiên định. Họ luôn thận trọng trong từng quyết định liên quan đến công việc cũng như tiền bạc. Bởi vậy, khi vận may tài chính đến đúng Rằm tháng 9 Âm lịch, họ lập tức nắm bắt và biến cơ hội thành thành quả thực tế. Trong công việc, người tuổi Sửu được lãnh đạo tín nhiệm giao phó trọng trách mới, nhờ đó thu nhập gia tăng đáng kể. Những ai đang làm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng hay sản xuất công nghiệp có thêm dự án lớn, tạo ra dòng tiền mạnh.

Không chỉ vậy, những khoản đầu tư dài hạn mà tuổi Sửu kiên trì theo đuổi từ trước bắt đầu mang lại lợi nhuận đáng kể. Họ không tiêu xài hoang phí mà tập trung tích lũy và mở rộng tài sản theo hướng an toàn. Chính lối sống tiết chế và tư duy tích lũy giúp tuổi Sửu trở thành con giáp tăng tài sản ròng nhanh nhất trong giai đoạn này.

2. Tuổi Thìn

Nếu tuổi Sửu mạnh ở tích lũy thì tuổi Thìn lại nổi bật với khả năng mở rộng và bùng nổ tài chính. Khi bước sang Rằm tháng 9 Âm lịch, vận quý nhân của họ vượng hơn bao giờ hết. Trong công việc, tuổi Thìn được hỗ trợ để tháo bỏ những trở ngại suốt nửa đầu năm, các dự án tạm ngưng được khởi động lại, và họ có cơ hội thể hiện bản lĩnh đúng thời điểm.

Đặc biệt, tuổi Thìn biết cách biến các mối quan hệ thành giá trị thực tế. Các thương vụ hợp tác hoặc kinh doanh mới đều có triển vọng cao, mang lại lợi nhuận đều đặn. Người làm lĩnh vực thương mại điện tử, truyền thông, sáng tạo nội dung hay du lịch hưởng lợi rõ nét từ xu hướng tiêu dùng tăng trưởng cuối năm. Nhờ sự tỉnh táo và khả năng đánh giá thị trường chính xác, họ không vội vàng lao vào rủi ro mà luôn bảo toàn nguồn vốn. Nhờ đó, tài sản ròng của tuổi Thìn tăng đều và có thể bứt phá mạnh trong quý IV.

3. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là mẫu người sống thiện lành, ôn hòa và biết cân đối cuộc sống. Tư duy tài chính của họ luôn hướng đến ổn định lâu dài. Trong giai đoạn Rằm tháng 9 Âm lịch, họ nhận được hỗ trợ tích cực từ quý nhân, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và bán lẻ. Các khoản thu nhập phụ xuất hiện đều đặn, giúp dòng tiền tăng trưởng dù không quá rầm rộ.

Điểm đặc biệt ở tuổi Hợi nằm ở khả năng giữ lộc. Họ biết cách giảm thiểu chi phí không cần thiết và đầu tư vào tài sản ít rủi ro. Tiền tài từ từ tích tụ nhưng bền vững như dòng nước nhỏ chảy mãi cũng đầy sông. Vì thế, đến cuối năm, tuổi Hợi có thể bất ngờ nhìn lại và nhận ra tài sản ròng đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm.

4. Tuổi Mùi

Nếu có con giáp nào xứng đáng với hai từ “bứt phá” thì đó là tuổi Mùi. Sau những biến động nửa đầu năm, họ bắt đầu quyết đoán hơn trong các lựa chọn sự nghiệp. Nhiều người mạnh dạn chuyển việc hoặc khởi động dự án kinh doanh cá nhân, và vận may đúng lúc xuất hiện vào Rằm tháng 9 Âm lịch. Những ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo như thiết kế, thời trang, nội thất hay truyền thông đều mang lại lợi nhuận cao cho tuổi Mùi.

Khả năng nhìn đúng thời điểm chốt lời của bản mệnh này cũng là ưu thế lớn. Họ không tham vọng quá mức mà biết dừng đúng lúc để bảo toàn lợi nhuận. Thu nhập từ cả công việc chính lẫn các hoạt động kinh doanh phụ tăng rõ rệt, giúp tài sản ròng của tuổi Mùi tăng tốc trong phần còn lại của năm.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)