Top 3 con giáp may mắn nhất 9 âm: Sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần luôn nằm trong top đầu những con giáp thông minh, độc lập, bản lĩnh và đầy sự quyết đoán. Với sự mạnh mẽ và táo bạo vốn có, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết mình là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã quyết tâm thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống giàu sang.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Sau khi chia tay với tháng 7 âm đầy thử thách, tuổi Dần có thể yên tâm vì họ sẽ có một giai đoạn kéo dài chỉ có may mắn và niềm vui. Cụ thể, tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Dần sẽ là con giáp gặt hái nhiều thành công và có cuộc sống viên mãn bậc nhất. Nằm trong cục diện tam hợp với tháng này, có thể nói con giáp tuổi Dần làm gì cũng có quý nhân trợ giúp, buôn may bán đắt, tiền bạc chảy vào túi ào ào. Với sự quyết đoán, thông minh và tháo vát, dự báo con giáp này sẽ đạt được một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, làm chủ cuộc sống của chính mình.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là một trong những con giáp sở hữu đầy đủ những yếu tố để thành công, khi họ vừa có trí thông minh xuất sắc lại có sự đảm đang và sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình và nhiệt tình, không tính toán thiệt hơn nên thường gặt hái kết quả xuất sắc, thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Là con giáp luôn chủ động tìm kiếm những cơ hội làm giàu, tuổi Ngọ chỉ cần chọn đúng thời cơ và nắm bắt thì tài lộc sẽ đến với họ ào ạt như nước. Thời điểm này, gặp đúng thiên thời - địa lợi, nếu bỏ lỡ thì sẽ vô cùng đáng tiếc. Tử vi học có nói, do cũng nằm trong thế tam hợp, tuổi Ngọ là con giáp may mắn bậc nhất, cả tình lẫn tiền đều thăng hạng rạng rỡ, tài chính cải thiện bất ngờ trong tháng 9 âm.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp mang trong mình nhiều ưu điểm về tính cách. Chăm chỉ, cầu thị, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình trong công việc, họ là mẫu người rất đáng tin cậy với tiền đồ xán lạn. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó dù gặp khó khăn nào cũng sẽ có quý nhân trợ giúp và vượt qua dễ dàng.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Tháng 8 âm kết thúc đã mang đi hết mọi nỗi muộn phiền cho tuổi Tuất, và từ giờ đến cuối năm, đón chờ họ sẽ chỉ là những niềm vui. Tháng 9 âm, tuổi Tuất cũng nằm trong số những con giáp may mắn và sung túc bậc nhất. Công việc tiến triển thuận lợi, các mối quan hệ hòa hợp, con giáp tuổi Tuất không có gì cần phải lo lắng. Đặc biệt, tài lộc có thể đến với họ bất ngờ và có lộc từ đầu tư, kinh doanh, đặc biệt vào nửa sau của tháng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.