Thông tin về việc Bộ Tư pháp và các công tố viên Mỹ truy tố một người đàn ông Ireland vì hành vi phá hoại hoàn toàn máy bay quân sự C130H Hercules vừa được hàng loạt cơ quan truyền thông như Chinanews, China Aviation News và China.com đăng tải ngày 19/11/2026.

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là cách thức một cá nhân đơn lẻ có thể vô hiệu hóa vĩnh viễn khí tài trị giá tới 60 triệu USD ngay tại khu vực sân bay mà không cần vũ khí hạng nặng.

Vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng ngày 11/4, một người đàn ông Ireland 48 tuổi đã trèo qua hàng rào sân bay dân dụng Shannon (nơi máy bay quân sự Mỹ thường quá cảnh cất hạ cánh), cạy khóa cửa khoang chiếc vận tải cơ C130H Hercules của quân đội Mỹ rồi khóa trái cửa và che kín cửa sổ để hành động bên trong.

Năm giờ phá hoại kín kẽ tại sân bay Shannon

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/4 tại sân bay Shannon của Ireland - một sân bay dân dụng vốn được sử dụng làm điểm quá cảnh cất hạ cánh cho các máy bay quân sự Mỹ khi đi ngang qua khu vực. Khoảng 4 giờ 40 phút rạng sáng, người đàn ông Ireland 48 tuổi này đã trèo qua hàng rào ranh giới của sân bay và tiếp cận một chiếc vận tải cơ C130H Hercules của quân đội Mỹ đang đỗ bên bãi.

Thay vì đập phá gây tiếng động lớn ở cửa vào, đối tượng đã cạy khóa cửa khoang để chui vào bên trong. Ngay sau đó, anh ta cẩn thận khóa trái cửa từ phía trong và che kín các ô cửa sổ, biến khoang máy bay thành một không gian đóng kín hoàn toàn để những người bên ngoài không thể quan sát động tĩnh.

Trong suốt khoảng 5 tiếng đồng hồ sau đó, người đàn ông này đã cắt đứt từng bó dây điện và hệ thống đường ống thủy lực, bóp méo ống mềm dẫn oxy lỏng, đập tan nát bảng điều khiển và đục nhiều lỗ trên các đường ống thông gió.

Theo đánh giá trong bản tin, việc đối tượng không gặp tai nạn trong quá trình phá hoại là điều hết sức may mắn, bởi nếu đường ống thủy lực bị cắt đứt hoàn toàn, chiếc máy bay có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Mãi tới khoảng 9 giờ 40 phút sáng cùng ngày, khi tổ bay của quân đội Mỹ tiếp cận phi cơ để chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp, họ mới phát hiện dấu hiệu bất thường và nhìn thấy bóng người bên trong qua cửa sổ mạn tàu.

Bị lộ tung tích, nghi phạm trèo lên thoát ra ngoài qua cửa nóc thân máy bay rồi cầm rìu vung chém loạn xạ trước khi bị lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường khống chế.

Người đàn ông này cắt đứt nhiều bó dây điện và đường ống thủy lực (tiềm ẩn nguy cơ nổ nếu đứt hoàn toàn), bóp méo ống mềm dẫn oxy lỏng, đập nát bảng điều khiển và đục thủng ống thông gió.

Hai thứ ít ai ngờ khiến vận tải cơ thành phế liệu

Khi câu chuyện được công bố, nhiều người tỏ ra khó tin rằng chỉ bằng một chiếc rìu, một người bình thường lại có thể phá hỏng hoàn toàn một chiếc vận tải cơ quân sự cỡ lớn. Trên thực tế, nếu chỉ dừng ở việc cắt dây hay đập vỡ bảng điều khiển bên trong, chiếc máy bay vẫn còn cơ hội được khắc phục và sửa chữa.

Đòn chí mạng khiến chiếc C130H Hercules biến dạng và bị kết luận không thể sửa chữa lại đến từ hai vật dụng tưởng chừng nhỏ bé: vòng bi và kim loại gali. Người đàn ông đã đổ một lượng lớn bi thép lấy từ vòng bi thẳng vào bình nhiên liệu, đưa hàng loạt mảnh kim loại cứng xâm nhập sâu vào hệ thống nhiên liệu của máy bay.

Nguy hiểm hơn, đối tượng còn bôi kim loại gali lên các bộ phận kim loại trọng yếu của phi cơ. Do máy bay hiện đại sử dụng vật liệu nhôm với tỷ lệ rất lớn, trong khi gali là chất có khả năng ăn mòn nhôm và khiến kim loại này nhanh chóng mất đi độ bền kết cấu, hành động này đã hủy hoại toàn bộ khung xương của chiếc máy bay.

Sau vụ việc, nhiều ý kiến nhận xét rằng nghi phạm sở hữu vốn hiểu biết không nhỏ về hóa học và vật liệu mới có thể nghĩ tới việc dùng gali để phá hoại kết cấu nhôm.

Ngoài việc đập phá bằng rìu, đối tượng còn đổ lượng lớn bi thép từ vòng bi vào bình nhiên liệu và bôi kim loại gali lên các bộ phận kim loại trọng yếu. Gali có khả năng ăn mòn nhôm - vật liệu chính trên máy bay - khiến nhôm mất độ bền nhanh chóng và làm hỏng toàn bộ khung xương phi cơ.

Âm mưu kéo dài nhiều tháng và tranh cãi quanh động cơ

Kết quả điều tra cho thấy đây không phải là một cơn bộc phát nhất thời mà là kế hoạch được chuẩn bị bài bản suốt nhiều tháng trời. Từ trước đó rất lâu, người đàn ông đã tìm kiếm trên mạng các tài liệu về cấu trúc và quy trình chế tạo của dòng vận tải cơ C130H để xác định chính xác những vị trí xung yếu.

Đối tượng đồng thời theo dõi sát sao hành trình của chiếc máy bay theo thời gian thực, đặt mua sẵn kim loại gali và tính toán trước cả các biện pháp che mắt như khóa trái cửa khoang hay bịt kín cửa sổ.

Sau quá trình giám định, chiếc vận tải cơ trị giá 60 triệu USD được xác định đã hư hỏng hoàn toàn và không còn khả năng khôi phục. Với hành vi gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng này, bị cáo đang phải đối mặt với nguy cơ lĩnh mức án lên tới 10 năm tù giam.

Cho đến nay, giới chức vẫn chưa công bố chính thức động cơ của người đàn ông 48 tuổi. Trong khi đó, những người ủng hộ nghi phạm tuyên bố vụ việc là "hành động trực tiếp" nhằm phản đối các chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Dù vậy, đây mới chỉ là lập luận từ một phía và vẫn đang gây ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều. Đặt trong bối cảnh an ninh hàng không, nhiều quan điểm nhấn mạnh rằng bất luận xuất phát từ mục đích nào, việc xâm nhập sân bay và phá hoại gây uy hiếp an toàn công cộng đều không thể được chấp nhận hay tô hồng như một hành động anh hùng.