Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng uống loại nước này! Bác sĩ cảnh báo: Nó 'siêu độc' và có thể gây đột quỵ và vô sinh

14-08-2025 - 21:21 PM | Sống

Đừng uống loại nước này! Bác sĩ cảnh báo: Nó 'siêu độc' và có thể gây đột quỵ và vô sinh

Mùa hè oi bức, việc uống nước tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng nếu bạn vô tình phạm sai lầm này.

Bác sĩ Hoàng Hiền, chuyên khoa hô hấp và hồi sức tích cực (Đài Loan, Trung Quốc) dẫn nghiên cứu của Đại học Harvard cho biết nước đóng chai khi để ở môi trường nhiệt độ cao có thể giải phóng chất Bisphenol A (BPA) . Đây là hợp chất liên quan tới nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2, cao huyết áp, bệnh mạch vành; đồng thời làm giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới, cản trở rụng trứng ở nữ giới và ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ, hành vi của thai nhi.

Đừng uống loại nước này! Bác sĩ cảnh báo: Nó 'siêu độc' và có thể gây đột quỵ và vô sinh- Ảnh 1.

Bác sĩ mô tả một tình huống quen thuộc: “Trưa nắng, bạn mua chai nước khoáng, uống vài ngụm rồi để trong xe. Lúc quay lại, chai nước nóng hầm hập, hơi nước đọng bên ngoài. Bạn nghĩ: ‘Chỉ là nước nóng thôi, có sao đâu’. Nhưng thật ra, bạn đang uống... nhựa. Nhiệt độ cao khiến chai nhựa giải phóng BPA và nhiều hóa chất khác”.

Nghiên cứu của Harvard từng mời 77 sinh viên uống nước bằng bình thép không gỉ trong một tuần, sau đó đổi sang uống bằng chai nhựa polycarbonate. Kết quả là nồng độ BPA trong nước tiểu tăng từ 1,2 μg/g creatinine lên 2,0 μg/g creatinine , tăng 69% chỉ sau một tuần, và đây là bằng chứng trực tiếp chứng minh chai nhựa polycarbonate làm tăng BPA trong cơ thể.

Bác sĩ Hoàng Hiền nhấn mạnh BPA là “kẻ phá rối nội tiết tố”, gây rối loạn hormone, làm giảm chất lượng tinh trùng, ảnh hưởng chức năng sinh sản, tăng nguy cơ bệnh chuyển hóa, và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Cách phòng tránh :

- Không để nước đóng chai trong ô tô hoặc nơi nắng nóng.

- Ưu tiên dùng bình thủy tinh hoặc thép không gỉ.

- Chọn sản phẩm có nhãn “BPA-Free”.

- Tuyệt đối không rót nước nóng vào chai nhựa dùng một lần.

Uống đủ nước là tốt, nhưng nếu uống sai cách, bạn có thể vô tình “uống nhựa” vào người mỗi ngày mà không hề hay biết.

Nguồn và ảnh: ETToday

14 tuổi đã được bố mẹ mua cho căn nhà, 9 năm sau tăng giá lên 42 tỷ đồng cô gái trẻ vẫn rơi nước mắt: “Không ngờ mọi chuyện lại đổi thay thế này”

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng Nổi bật

Bật quạt đúng cách mát như điều hòa: Điều chỉnh đơn giản, hiệu quả lại còn tiết kiệm điện

Bật quạt đúng cách mát như điều hòa: Điều chỉnh đơn giản, hiệu quả lại còn tiết kiệm điện Nổi bật

Người đàn ông sống trong căn biệt thự 20 tỷ đồng nhưng vẫn than khóc: Tôi ước mình có căn nhà nhỏ hơn nhưng ấm cúng

Người đàn ông sống trong căn biệt thự 20 tỷ đồng nhưng vẫn than khóc: Tôi ước mình có căn nhà nhỏ hơn nhưng ấm cúng

20:48 , 14/08/2025
Làm bảo mẫu cho nhà đại gia suốt 10 năm nhưng lương chỉ 14 triệu đồng/tháng, tôi xin nghỉ việc thì được bà chủ đưa cho 2 tờ giấy, thề cả đời không bao giờ quên

Làm bảo mẫu cho nhà đại gia suốt 10 năm nhưng lương chỉ 14 triệu đồng/tháng, tôi xin nghỉ việc thì được bà chủ đưa cho 2 tờ giấy, thề cả đời không bao giờ quên

20:45 , 14/08/2025
Khởi tố gã đàn ông rút chìa khóa xe khách, bỏ mặc 40 người phơi nắng giữa đường

Khởi tố gã đàn ông rút chìa khóa xe khách, bỏ mặc 40 người phơi nắng giữa đường

20:17 , 14/08/2025
Nam sinh chuyển nhầm 1 triệu ủng hộ Cuba lập tức nhận được tiền gửi lại từ chàng trai lạ: Người trong cuộc lên tiếng về tin đồn lừa đảo

Nam sinh chuyển nhầm 1 triệu ủng hộ Cuba lập tức nhận được tiền gửi lại từ chàng trai lạ: Người trong cuộc lên tiếng về tin đồn lừa đảo

20:09 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên