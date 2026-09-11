Được CSGT Đà Nẵng tìm lại điện thoại, nữ du khách Hàn Quốc có bài chia sẻ gây chú ý ngay khi về nước

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, vào khoảng 19h30 ngày 6/9, trong quá trình làm nhiệm vụ tại số 3 đường Yên Bái, phường Hải Châu, Tổ công tác Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Đà Nẵng gặp một nữ du khách Hàn Quốc đang lo lắng vì để quên chiếc điện thoại Samsung trên xe Grab.

Nữ du khách lo lắng khi để quên điện thoại trên xe công nghệ.

Nữ du khách Hàn Quốc có tên Ahn HyunJi cho biết mình không nhớ biển kiểm soát của chiếc xe. Việc tìm lại điện thoại gặp nhiều khó khăn, trong khi đó phương tiện liên tục di chuyển. Với tinh thần hỗ trợ du khách, thiếu tá Ngô Đình Vương (Tổ công tác Đội tuần tra dẫn đoàn) đã sử dụng xe mô tô đặc chủng chở nữ du khách Hàn Quốc qua nhiều tuyến phố, lần theo tín hiệu định vị của chiếc điện thoại để tìm chiếc xe Grab. Cuối cùng thì đội tuần tra cũng tìm được chiếc xe công nghệ, lấy lại được tài sản cho nữ du khách. Hành động đầy trách nhiệm của cán bộ CSGT đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách nước ngoài.

Được biết, sau khi trở về Hàn Quốc, chị Ahn Hyu Ji đã đăng tải lời cảm ơn trên trang cá nhân sau chuyến du lịch tại Đà Nẵng. Chị đã dành những lời cảm ơn chân thành trước sự nhiệt tình, tử tế và hết lòng giúp đỡ của cán bộ Phòng CSGT Đà Nẵng.