Được hỏi nếu Hamas không nhượng lại quyền lực, ông Trump trả lời ngắn gọn

Tiêu điểm

Tổng thống Donald Trump nói với CNN rằng Hamas sẽ phải đối mặt với "sự xóa sổ hoàn toàn" nếu nhóm này từ chối nhượng lại quyền lực và quyền kiểm soát Gaza, trong bối cảnh đang có những nỗ lực thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn do ông đề xuất.

Các bên nói gì

"Xóa sổ hoàn toàn!" Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời CNN khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hamas khăng khăng giữ quyền lực.

Khi được hỏi về phản ứng của Hamas đối với đề xuất ngừng bắn 20 điểm của ông Trump, về thông tin Hamas đã bác bỏ kế hoạch này, "không giải trừ vũ khí, giữ Gaza dưới sự kiểm soát của Palestine và gắn việc thả con tin với các cuộc đàm phán".

"Chúng ta sẽ tìm ra. Chỉ có thời gian mới trả lời được!", ông Trump đáp lại.

Tổng thống cho biết ông hy vọng sẽ sớm làm rõ liệu Hamas có thực sự cam kết hòa bình hay không.

Về câu hỏi liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có hoàn toàn ủng hộ việc chấm dứt chiến dịch ném bom ở Gaza và ủng hộ tầm nhìn rộng lớn của ông hay không, ông Trump đáp: "Có".

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông hy vọng đề xuất ngừng bắn của mình sẽ trở thành hiện thực và nhấn mạnh rằng ông đang nỗ lực hết sức để đạt được điều đó.

"Sau các cuộc đàm phán, Israel đã đồng ý với đường ranh giới rút quân ban đầu, mà chúng tôi đã trình bày và chia sẻ với Hamas. Khi Hamas xác nhận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực NGAY LẬP TỨC, việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu, và chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo, điều này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với hồi kết của THẢM HỌA 3.000 NĂM này. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này và, HÃY THEO DÕI!" - ông Trump viết trên Truth Social.

Bối cảnh

Trước đó vào thứ Bảy, tổng thống cho biết Israel đã đồng ý với đường ranh giới rút quân ban đầu được nêu trong kế hoạch ngừng bắn do ông đề xuất cho Israel và Hamas.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cho biết chính quyền hiện đang chờ xác nhận từ Hamas.

Nếu Hamas đồng ý, Trump nói, lệnh ngừng bắn sẽ "có hiệu lực ngay lập tức" và việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu.

Hôm thứ Bảy, ông Trump cũng cho biết Israel đã tạm dừng các cuộc không kích vào Gaza, gọi đây là một bước đi quan trọng hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn, đảm bảo việc thả con tin, và cảnh báo Hamas phải hành động nhanh chóng.

Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, CNN đưa tin rằng ít nhất 67 người ở Gaza đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel, theo các quan chức bệnh viện tại khu vực này.

Tổng thống tiết lộ hôm thứ Sáu rằng Hamas đã phản hồi tích cực với đề xuất 20 điểm của ông nhằm chấm dứt xung đột. Phát biểu trong một video được đăng tải trên Truth Social, ông Trump gọi đây là "một ngày trọng đại" và mô tả những diễn biến này là "chưa từng có tiền lệ".