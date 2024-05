Dược phẩm Imexpharm sắp trả cổ tức năm 2023 tổng tỷ lệ 20%. Ảnh minh hoạ.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (MCK: IMP) mới công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023.

Theo đó, IMP sẽ chia cổ tức tổng tỷ lệ 20% gồm 10% bằng tiền mặt (tương ứng mức chi hơn 70 tỷ đồng) và 10% bằng cổ phiếu.

Về phần cổ tức bằng cổ phiếu, Imexpharm dự kiến sẽ phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu (tương ứng 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-IV/2024.

Sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này, vốn điều lệ của Imexpharm sẽ tăng lên 770 tỷ đồng.

HĐQT IMP đã thông qua việc uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 và ban hành nghị quyết về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, sau khi hồ sơ phát hành được UBCKNN chấp thuận.

Năm 2024, Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt mục tiêu doanh thu gộp đạt 2.630,1 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 2.364,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 19% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 12% so với năm, đạt 423 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, Imexpharm đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu trên kênh OTC (thuốc không kê đơn) là 12% so với năm trước. Đối với kênh ETC (thuốc kê đơn) mục tiêu tăng trưởng 49%.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2024, IMP ghi nhận doanh thu thuần đạt 491,1 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế của công ty giảm 20,4%, về còn đạt 61,9 tỷ đồng.

Giải trình về mức lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước, IMP cho biết các nguyên nhân do chính là do biến động tăng giá nguồn nguyên liệu đầu vào; Tình hình cạnh tranh trên thị trường; Nhà máy IMP4 chính thức đi vào hoạt động (quý III/2023) kéo theo chi phí khấu hao và vận hành tăng.