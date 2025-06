Được rót 1,4 tỷ USD chỉ trong một tháng, một địa phương bất ngờ vượt Bắc Ninh, trở thành quán quân về thu hút FDI 5 tháng 2025

Theo báo cáo mới nhất vừa công bố của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5/2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 18,4 tỷ USD, tăng 51,1% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 8,9 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 1.549 dự án đầu tư mới (tăng 14,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 7,02 tỷ USD (giảm 13,2% so với cùng kỳ). Có 672 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 27,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 8,51 tỷ USD (gấp gần 3,4 lần cùng kỳ). Ngoài ra, có 1.358 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (tăng 6,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,85 tỷ USD (gấp 1,8 lần cùng kỳ).

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực trong bối cảnh có nhiều biến động của kinh tế toàn cầu. Số lượng dự án đầu tư mới, số lượt dự án điều chỉnh vốn, các giao dịch góp vốn mua cổ phần cũng đều tăng lên cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư trong nước tiếp tục được củng cố, khi không chỉ đến đầu tư mới mà còn mở rộng quy mô hoạt động hiện hữu.

Xét theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 52 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2025. Đáng chú ý, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,2 tỷ USD, chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp gần 2,8 lần cùng kỳ.

Theo Chi cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 5/2025 thành phố Hà Nội thu hút 1,4 tỷ USD vốn FDI. Trong đó: 36 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đạt 169 triệu USD; 23 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 1,216 tỷ USD (trong đó chủ yếu do dự án xây dựng công viên Yên Sở của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam vốn góp Malaysia tăng 1,120 tỷ USD góp phần thu hút vốn FDI tăng mạnh); có 19 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 9,1 triệu USD.

Bắc Ninh đứng thứ hai với hơn 2,7 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ. TP.HCM đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,58 tỷ USD, chiếm 14,1% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,…

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 39,1%), số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 23,9%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 67,2%).

Xét theo nhóm ngành đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,39 tỷ USD, chiếm gần 56,5% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 31,8% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 4,99 tỷ USD, chiếm 27,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt 1,02 tỷ USD và hơn 596,8 triệu USD.

Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 38,6%) và số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 57,8%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm gần 41,3%).

Lũy kế đến ngày 31/5/2025, cả nước có 43.346 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 517,14 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 331,46 tỷ USD, bằng gần 64,6% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.