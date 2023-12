Dược Sĩ Tiến từ chối tăng lương cho ứng viên bị khiếm khuyết ngôn ngữ, biết lý do đằng sau ai cũng sốc

Tập 9 chương trình Cơ hội cho ai bắt đầu với phần tranh biện của hai ứng viên Trần Đoàn Công Thành và Lê Tuấn Anh với chủ đề: "Bạn có đồng tình với quan điểm không ngừng so sánh bản thân với người khác khiến chúng ta trở nên tốt hơn?".

Đây là hai ứng viên có profile theo sếp Trí đánh giá là khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khâm phục. Bởi lẽ, họ đều có xuất phát điểm khó khăn, nhưng luôn cố gắng vươn lên để có thể bước từng bước vững vàng trên hành trình chinh phục mục tiêu cuộc đời mình.

Đặc biệt là ứng viên Lê Tuấn Anh (24 tuổi, An Giang). Được biết, nam ứng viên bị khiếm khuyết ngôn ngữ từ nhỏ. Không chỉ vậy, vì ngoại hình chưa được nổi bật mà anh từng bị bạo lực học đường dẫn đến trầm cảm. Bất hạnh tiếp tục đeo bám cho đến khi anh đỗ đại học nhưng gia đình không có điều kiện cho đi học. Tuy nhiên, với nghị lực và quyết tâm của bản thân đến nay Tuấn Anh đã hoàn thành chương trình học ngành Marketing hệ cao đẳng tại trường Đại học Tài chính - Marketing, có 11 năm kinh nghiệm trong mảng phát triển kinh doanh và xây dựng dự án.

Ứng viên Lê Tuấn Anh

Với chủ đề được đưa ra, Tuấn Anh hoàn toàn đồng tình với quan điểm không ngừng so sánh bản thân với người khác khiến chúng ta trở nên tốt hơn. Theo ứng viên này, so sánh là tiền đề để chúng ta học hỏi, giúp mỗi người nhanh thích ứng hơn với thời đại. So sánh lành mạnh còn tạo ra môi trường để chúng ta phát triển và hoàn thiện mỗi ngày. Tuy nhiên so sánh phải dựa trên hai yếu tố phù hợp hay không phù hợp, được hay không được để nhận diện được cái chúng ta cần phát huy là gì, cái cần cải thiện ra sao. Và không nên biến việc so sánh trở thành sự bi quan sẽ làm chúng ta tệ hơn.

Phần thế hiện tốt của Tuấn Anh giúp ứng viên này vượt qua Công Thành, băng băng bước vào vòng tiếp theo của chương trình Cơ hội cho ai với 4/7 phiếu bình chọn và đặc biệt được sếp Hữu Tiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dược Sĩ Tiến, bấm luôn đèn xanh với tuyên bố thẳng thắn: "Anh không cần biết em chia sẻ cái gì ngày hôm nay nhất định phải giành được em".

Sếp Tiến chia sẻ bản thân cũng từng gặp khó khăn khi nói chuyện và phải rất nỗ lực để vượt qua trở ngại đó nên sếp đồng cảm với ứng viên Tuấn Anh: "Điều bất công ở cuộc đời này đó là khi mà anh chưa nói chuyện được thì không ai tin rằng ở tương lai anh sẽ làm được điều đó. Bây giờ, khi anh nói chuyện được tương đối hay ho hơn hồi xưa rồi, thì mọi người không ai tin anh từng là một thằng bé không biết nói chuyện".

Trưởng thành trong gian khó cộng với tinh thần sẵn sàng lăn xả trong công việc, Tuấn Anh tiếp tục ghi điểm trước các sếp khi thể hiện quyết tâm "vì sếp mà làm". Kết quả chung cuộc vòng Chinh Phục, ứng viên Tuấn Anh nhận được 5/7 đèn xanh từ sếp Hữu Tiến; Sếp Lan - Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Atlantic; Sếp Trí - CEO Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM; Sếp Hiếu - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc và MC Đinh Tiến Dũng.

Sếp Linh - Tổng giám đốc thương hiệu thời trang IVY moda, rất tiếc phải bấm đèn đỏ vì doanh nghiệp chưa có vị trí phù hợp với ứng viên, còn sếp Dũng - CEO DH Food vì chưa nhận được câu trả lời đủ thuyết phục khi hỏi thế mạnh của Tuấn Anh khi ứng tuyển vị trí Chuyên viên phát triển kinh doanh nên cũng bấm đèn đỏ.

Tuấn Anh nhận được 5/7 đèn xanh từ các sếp

Bước vào vòng Cơ hội cho ai, ứng viên Tuấn Anh không khỏi bối rối khi được cả 4 sếp offer vị trí Chuyên viên phát triển thị trường với mức lương vượt kỳ vọng: Sếp Lan: 15.333.333 đồng, sếp Hiếu: 18.868 686 đồng, sếp Trí: 16.000.000 đồng và sếp Hữu Tiến: 15.789.000 đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp của sếp Lan và sếp Trí không nằm trong định hướng phát triển của bản thân nên Tuấn Anh đã từ chối offer, chỉ còn lại sếp Hiếu và sếp Hữu Tiến tiếp tục "cuộc chiến" giành ứng viên.

Sếp Hữu Tiến chia sẻ: "Anh không muốn em từ 9 lên 10 mà muốn em từ 9 lên 100. Con số 15 triệu mà em kỳ vọng đã đủ thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của em rồi, 1-4 triệu chênh lệch còn lại có tương xứng với kỳ vọng của em về việc phát triển bản thân hay không? Anh nghĩ anh sẽ là người dành nhiều thời gian nhất cho việc phát triển của em".

"Em khỏi dùng quyền thương lương với anh, anh chắc chắn không lên lương cho em ở đây đâu. Anh muốn em phải có sự lựa chọn rõ ràng đó là thu nhập trước mắt hay sự phát triển tương lai. Nếu em đặt nặng thu nhập trước mắt, xin lỗi em không phải là sự lựa chọn của anh", sếp Tiến chốt hạ.

Sếp Tiến rất quyết tâm giành ứng viên Tuấn Anh

Sự thẳng thắn có phần gay gắt này của sếp Hữu Tiến đã đẩy ứng viên ra xa mình. Kết thúc vòng Cơ hội cho ai ứng viên Tuấn Anh đã chốt deal đầu quân cho công ty bánh Bảo Ngọc của sếp Hiếu.