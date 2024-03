Được trả cát-xê lên đến 18,5 tỷ đồng, Jennie (Blackpink) vẫn chia tiền ăn với bạn, lý do ai cũng bất ngờ

Trong tập 38 của Housewarming Is Just An Excuse (Pinggyego), Jennie đã cùng Yoo Jae Suk và nhóm khách mời tham gia một loạt cuộc thảo luận thân mật.



Khi chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển hướng sang chủ đề thanh toán hoá đơn, MC Yoo Jae Suk đã đưa ra 1 câu hỏi: “Cô thường đãi bạn bè mỗi khi đi ăn bên ngoài phải không?”

Jennie tham gia Housewarming Is Just An Excuse (Pinggyego)

Ngay lập tức nữ ca sĩ thần tượng đưa ra câu trả lời trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người. “Em cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Em thường là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bạn, và mỗi khi em đề nghị được thanh toán hóa đơn, bạn bè lại không cho”, Jennie nói.

Khi được hỏi lại về câu chuyện này, Jennie khẳng định chắc nịch: "Đó là sự thật! Họ không cho em trả tiền cho họ đâu!".

Nam MC tiếp tục thể hiện sự tò mò của mình khi gặng hỏi: “Họ kiếm được bao nhiêu?! Những người bạn của cô là ai? Họ đều đẳng cấp thế giới à? Có phải Ariana Grande không?”.

Nữ ca sĩ liền giải thích luôn bạn bè của cô chỉ là những người bạn đều cùng độ tuổi và sinh sống ở Hàn Quốc. Người đẹp khẳng định tất cả đều xuất phát từ tình bạn chân thành. Cô nàng xác nhận nhóm bạn sẽ chủ động tự thanh toán phần ăn của từng người.

Sau khi chương trình được lên sóng, nhiều cư dân mạng thể hiện sự ngưỡng mộ về nhóm bạn thân thiết của nữ ca sĩ này. Một số người để lại bình luận: "Bạn bè của cô ấy thực sự rất tuyệt", "Nếu họ là bạn bè thì việc chia tiền là điều đương nhiên thôi", "Có thể vì bạn bè của cô ấy thực sự cũng có điều kiện".

Trong Blackpink, Jennie là rapper có sức hút trên thị trường Kpop. Không chỉ hoạt động âm nhạc, cô nàng này còn thành công khi lấn sân sang lĩnh vực thời trang, quảng cáo.

Sở hữu thần thái và độ nổi tiếng toàn cầu, Jennie (Blackpink) lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Chanel, Calvin Klein,... Song, để có được hình ảnh của nữ idol, các thương hiệu phải chi ra một khoản tiền rất lớn. Mới đây, một hãng giường chăn ga gối đệm Hàn Quốc, Ace Bed đã nhắc đến chi phí thuê main rapper Blackpink làm người mẫu quảng cáo cho sản phẩm của mình.

Theo đó, nhãn hàng này tiết lộ mức cát-xê quảng cáo của Jennie cho một hợp đồng ít nhất lên đến 700 triệu won (tương đương 13 tỷ đồng) và cao nhất có thể đạt đến 1 tỉ won (khoảng 18,5 tỉ đồng).

Ngoài ra, mức lương khi làm đại sứ của cô gái trẻ lên đến 60 nghìn USD (hơn 1,4 tỷ đồng) mỗi năm. Vốn thu nhập từ hoạt động ca hát và làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu giúp cô gái trẻ ngày càng giàu có.