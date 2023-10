Được Trung Quốc xây công trình 17 tỷ USD miễn phí, nước châu Á này tặng công nghệ lõi 350 tỷ USD để cảm ơn

Cụ thể, Trung Quốc đã giúp Pakistan xây dựng miễn phí đại công trình, gồm có siêu sân bay quốc tế, cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực sân bay và một cảng thương mại nước sâu. Toàn bộ dự án của tổng giá trị lên tới 17 tỷ USD.

Dự án sân bay quốc tế và cảng thương mại nước sâu được xây dựng tại Gwadar ở tỉnh Baluchistan, Pakistan. Trung Quốc đánh giá cao tầm quan trọng của Gwadar trong Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan. Đồng thời, các dự án tại Gwada sẽ góp phần thực hiện vành đai và con đường của Trung Quốc để xây dựng con đường tơ lụa mới gồm các tuyến đường thương mại trên đất liền và trên biển đi qua hơn 60 quốc gia ở châu Á, châu u và châu Phi.

Các dự án mà Trung Quốc hỗ trợ Pakistan xây dựng sẽ giúp Gwadar trở thành một trung tâm vận tải biển và hải cảng lớn được xây dựng dọc theo các đặc khu kinh tế. Khi đó, các ngành công nghiệp tập trung vào xuất khẩu sẽ vận chuyển hàng hóa đi khắp thế giới. Đặc biệt, mạng lưới liên kết đường ống dẫn năng lượng, đường bộ và đường ray sẽ kết nối Gwadar với các khu vực phía Tây Trung Quốc nhờ các dự án này.

Trung Quốc đã sử dụng những công nghệ hiện đại nhất để giúp Pakistan xây dựng siêu sân bay quốc tế, cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực sân bay và một cảng thương mại nước sâu. Cụ thể, Trung Quốc sử dụng Internet vạn vật thông minh, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, cảm biến tổng hợp và nhiều công nghệ khác.

Theo trang Pakistan Today (Pakistan), để cảm ơn Trung Quốc, Pakistan đã tặng cho Trung Quốc một công nghệ cao, sau khi Trung Quốc có được công nghệ này, Trung Quốc đã phát triển và luôn ở vị trí dẫn đầu thế giới. Cụ thể, công nghệ đó là công nghệ máy bay không người lái.

Trang Hangzhou (Trung Quốc) cho biết, Trung Quốc và Pakistan cũng tiến hành trao đổi kỹ thuật cùng nhau và phát triển máy bay không người lái. Công nghệ này lúc đó có giá trị khoảng 350 tỷ USD. Sau khi được Pakistan chuyển giao công nghệ máy bay không người lái, Trung Quốc đã phát triển công nghệ này lên một tầm cao mới.

Tải trọng quan trọng của các máy bay không người lái là các thiết bị hoặc hệ thống được lắp đặt và được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Máy bay không người lái gồm các thiết bị quang điện tử, thiết bị radar, thiết bị liên lạc…

Do những ưu điểm của máy bay không người lái như tính linh hoạt, an toàn, chính xác… Trung Quốc đã sử dụng máy bay không người lái để nâng cao hiệu quả và an toàn trong xây dựng.

Máy bay không người lái có thể được sử dụng để giám sát tình trạng giao thông xung quanh công trường, điều kiện trong khu vực xây dựng, an toàn công nhân và tiến độ xây dựng... Bằng cách lắp đặt camera độ phân giải cao và camera chụp ảnh nhiệt hồng ngoại, máy bay không người lái có thể thu được nhiều thông tin hơn như nhiệt độ, ánh sáng, áp suất, âm thanh… để giám sát các dự án xây dựng chặt chẽ hơn.

Trong các công trình xây dựng, việc vận chuyển vật liệu thường tốn nhiều nhân công và thời gian. Sử dụng máy bay không người lái có thể giảm đáng kể thời gian vận chuyển và chi phí lao động. Máy bay không người lái có thể chở hàng hóa và vận chuyển chính xác đến các địa điểm được chỉ định, chẳng hạn như vận chuyển bê tông đến công trường, vận chuyển gạch đến vị trí tường… Vận chuyển bằng máy bay không người lái này có thể giảm bớt gánh nặng nhân sự đồng thời cải thiện tính an toàn và hiệu quả.

Sau khi công trình xây dựng hoàn thành, công trình cần được kiểm tra và bảo trì. Các phương pháp kiểm tra truyền thống thường yêu cầu con người phải leo cầu thang để kiểm tra mọi khía cạnh, những phương pháp này tốn thời gian, nguy hiểm và có thể dẫn đến thiếu sót.

Việc kiểm tra các công trình có thể được thực hiện an toàn hơn bằng cách sử dụng máy bay không người lái. Máy bay không người lái có thể được trang bị camera độ phân giải cao và máy đo khoảng cách laser để nhanh chóng kiểm tra hình thức, kết cấu, trang thiết bị... của công trình. Đồng thời, máy bay không người lái có thể kiểm tra các lỗ hổng an toàn của công trình như rò rỉ nước, vết nứt, điện…

Nguồn: Hangzhou, Hidustan Time, Pakistan Today