Được xem là "thủ phủ" khu công nghiệp, tỉnh Đồng Nai lần đầu tiên động thổ 1 dự án nhà kho xây sẵn đạt chuẩn "xanh"

Tổng quy mô toàn dự án là 14,5 ha với diện tích sàn cho thuê đạt hơn 97.000 m2. Giai đoạn 1 của dự án sở hữu tổng diện tích sàn cho thuê hơn 44.000 m2, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2025.

Đây là dự án đầu tư mới nhất của Tập đoàn KCN Việt Nam tại Đồng Nai, được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Vàng (Gold), nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững của các nhà đầu tư quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển ngành logistics và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào khu vực Đông Nam Bộ nói chung cũng như Đồng Nai nói riêng.

Đông Nam Bộ vốn là trung tâm công nghiệp, logistics lớn nhất cả nước, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng quốc gia - hiện là khu vực xử lý gần 50% tổng lượng hàng hóa và hơn 60% khối lượng container của hệ thống cảng biển Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 115,7 tỷ USD, chiếm 31% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), tính đến hiện tại, cơ sở hạ tầng logistics tại khu vực chưa theo kịp nhu cầu, khi mức đầu tư chỉ đạt 25 - 27% so với mục tiêu kế hoạch của Chính phủ đặt ra.

Đồng Nai, với vị trí chiến lược và sở hữu các khu công nghiệp trọng điểm, là một trong những địa phương tiên phong phát triển logistics của vùng và cả nước. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng ngành logistics từ 30 - 35%/năm, đóng góp 20 - 25% vào GDP nhóm ngành Dịch vụ. Việc đầu tư vào các dự án logistics và hạ tầng kho bãi tại Đồng Nai nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn phát huy hiệu quả thế mạnh khu vực, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn.

Dự án mới của Tập đoàn KCN Việt Nam dự kiến sẽ góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư FDI vào ngành logistics, đồng thời đón đầu nhu cầu về kho bãi vốn đang tăng cao ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tính từ đầu năm 2024 tới nay, Tập đoàn đã tiến hành động thổ 4 dự án công nghiệp mới tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm tại hai miền Bắc và Nam, cung cấp gần 400.000 m2 diện tích sàn công nghiệp mới cho thị trường với đa dạng hạng mục như nhà kho xây sẵn, nhà xưởng xây sẵn và nhà xưởng hỗn hợp.

Chia sẻ bên lề buổi động thổ, bà Dương Thị Xuân Nương - Phó Trưởng Ban - Ban Quản lý Các Khu công nghiệp Đồng Nai cho biết: "Hiện Đồng Nai có 34 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 12.000ha. Trong đó, 32 KCN đã xây đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 86%".

Cũng theo bà Nương, do Đồng Nai là một trong các tỉnh đầu tư KCN đầu tiên nên 32 KCN hiện hữu theo mô hình truyền thống, đa dạng ngành nghề và chưa đáp ứng đủ chuẩn xanh. Do chưa có bộ tiêu chí chính thức về "xanh" nên Tỉnh chỉ khuyến khích chuyển đổi tự thân. Riêng KCN Amata từ 3 năm nay đã chuyển đổi thành KCN sinh thái "xanh", dù chưa được công nhận nhưng đạt 87% bộ tiêu chí KCN xanh thế giới.

Và KCN mới này là dự án đầu tiên đạt được chứng chỉ xanh từ khi bắt đầu khởi công.

Thành lập vào năm 2021, Tập đoàn KCN Việt Nam là nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, KCN Việt Nam đã đưa vào hoạt động 9 dự án nhà kho, xưởng xây sẵn chất lượng cao tại các khu công nghiệp có vị trí chiến lược ở hai miền Nam – Bắc như DEEP C (Hải Phòng), Thuận Thành 3B (Bắc Ninh), Hố Nai (Đồng Nai), Phú An Thạnh (Long An)... với quỹ đất đạt hơn 300 ha.

KCN Việt Nam chuyên phát triển, thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng công nghiệp và hậu cần nhằm nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng về bất động sản công nghiệp cho thuê chất lượng cao.

Trong tương lai, Tập đoàn KCN Việt Nam hướng đến việc mở rộng danh mục đầu tư, trở thành nền tảng bất động sản công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.