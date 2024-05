Được xóa nợ do Pacific Airlines trả hết tàu bay, Vietnam Airlines lãi kỷ lục hơn 4.000 tỷ đồng trong quý 1/2024

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu gần 28.270 tỷ đồng, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh thu một quý cao nhất kể từ khi Vietnam Airlines chuyển mô hình thành công ty cổ phần từ năm 2015.

Nguồn thu của Vietnam Airlines tăng mạnh trong bối cảnh thị trường hàng không thiếu máy bay, nhu cầu đi lại dịp cao điểm Tết lớn đẩy giá vé máy bay nội địa lên cao. Bamboo Airways - đối thủ cạnh tranh trực tiếp với phân khúc khách hàng ở thị trường trong nước của Vietnam Airlines vài năm gần đây đã phải cắt giảm một loạt đường bay và đội tàu bay giúp công ty có thêm thị phần.

Giá vốn hàng bán tăng ít hơn doanh thu giúp công ty lãi gộp 4.048 tỷ đồng trong quý vừa qua, gấp 2 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 62,5% còn 137 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng gần gấp đôi lên mức 1.470 tỷ đồng do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng. Trong kỳ, hãng bay này lỗ ròng gần 650 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá do công ty có nhiều khoản nợ vay bằng ngoại tệ.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng. Tuy nhiên, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận khác đạt 3.672 tỷ đồng. Kết quả, hãng bay này báo lãi ròng đạt 4.334 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 103 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lãi kỷ lục mà doanh nghiệp này ghi nhận trong một quý kể từ khi thành lập.

Theo giải trình từ Vietnam Airlines, lợi nhuận quý này của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do công ty mẹ, Pacific Airlines và các công ty con kinh doanh đều kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, hãng bay có thu nhập khác hợp nhất đột biến do trong quý 1/2024 Pacific Airlines phát sinh thu nhập từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay (đây là quí đầu tiên sau đại dịch covid Pacifci Airlines có kết quả kinh doanh lãi).

Tuy nhiên, tại thời điểm 31/3, Vietnam Airlines vẫn còn lỗ lũy kế 36.742 tỷ đồng. Điều này khiến vốn chủ sở hữu của công ty là âm 12.556 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính của Vietnam Airlines ở mức 24.401 tỷ đồng. Tổng tài sản của Vietnam Airlineas đạt 56.316 tỷ đồng.