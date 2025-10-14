Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những “ổ voi”, “ổ gà” khiến đoạn đường Tân Thới Nhất 08, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM (quận 12 cũ) trở thành “nỗi ám ảnh” của người dân mỗi khi đi qua, đặc biệt là vào trời tối hoặc mưa lớn, khi những hố sâu như những cái bẫy rình rập người tham gia giao thông.


Nằm ở khu vực Tây Bắc TPHCM, đường Tân Thới Nhất 08, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ) là tuyến giao thông kết nối các trục đường như Phan Văn Hớn, Phạm Đăng Giảng, đường M1, đường số 18 và Lê Đức Anh (quốc lộ 1). Tuy nhiên, trong khi mật độ phương tiện ngày càng tăng cao, đặc biệt là sự xuất hiện thường xuyên của xe tải nặng và xe container thì hạ tầng tuyến đường này lại đang xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và an toàn của người dân.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 1.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 2.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 3.

Người đi đường té ngã vì "ổ gà" trên đường Tân Thới Nhất 08.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hiện nay một số đoạn thuộc đường Tân Thới Nhất 08 đã bong tróc lớp nhựa, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Mỗi khi mưa xuống, nước đọng lại trong những hố sâu, khiến người đi đường không thể phân biệt được đâu là chỗ trũng, đâu là mặt đường an toàn.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 4.

Lưu lượng phương tiện xe tải lớn, xe container lưu thông qua đoạn đường này là rất lớn.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 5.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 6.

Đường chật hẹp, nhiều ổ gà, ổ voi khiến việc lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 7.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 8.

Tình trạng xuống cấp về hạ tầng không chỉ xuất hiện dưới lòng đường mà còn xảy ra ở khu vực vỉa hè. Một số đoạn lề đường bị sụp lún, để lộ miệng cống thoát nước hở, cùng nhiều mảng bê tông, đá dăm ngổn ngang.

Anh Thái Chanh Đa Ra, nhân viên giao hàng thường xuyên đi tuyến đường này, chia sẻ: “Tôi hay chứng kiến cảnh người lưu thông gặp tai nạn ngã nhào vì sụt ổ gà và ngập khi trời mưa trên đoạn đường này. Mỗi lần đi qua đây, tôi phải lái xe đi thật chậm và quan sát cẩn thận”.

Không chỉ người đi đường, người dân sinh sống hai bên tuyến đường cũng khổ sở không kém. Bà Nguyễn Thị Kim Loan (45 tuổi) kể: “Trời nắng thì xe chạy qua bụi bay mù mịt, không dám mở cửa nhà. Trời mưa thì hay xảy ra tai nạn, ổ gà bị nước che lấp, tôi đã bị ngã hai lần rồi. Có lần xe sụp xuống hố sâu, không thể tự đứng dậy, may có người qua đường giúp đỡ.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 9.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan chỉ về nơi bà bị té ngã trên đường Tân Thới Nhất 08.

Ông Nguyễn Hoàng Long (55 tuổi), bảo vệ một công ty trên đường, cũng cho biết: “Đoạn đường này cứ mưa là ngập, nước lên tới nửa bánh xe. Ban đêm đèn đường thì yếu, trời tối om, nhìn không thấy rõ các vị trí ổ gà ổ voi. Tôi đã chứng kiến không ít vụ xe máy trượt ngã vì đường trơn và sụp hố”.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây UBND quận 12 (cũ) đã có kế hoạch triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Nhất 08. Theo đó, bề rộng mặt cắt ngang sẽ được nâng từ 20m lên 25m, đồng thời xây mới hệ thống thoát nước để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng.

Dự án này dự kiến sẽ được khởi công trong thời gian tới. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng, có hệ thống chiếu sáng mới, vỉa hè được chỉnh trang, thoát nước hoàn chỉnh, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Đường 'đau khổ' vừa đi vừa sợ ở TPHCM- Ảnh 10.

Người dân địa phương mong đường Tân Thới Nhất 08 sớm được nâng cấp, mở rộng để giải quyết tình trạng xuống cấp và ngập úng khi mưa.

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Nhất 08 được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực. Không chỉ giải quyết vấn đề ngập nước và hạ tầng xuống cấp, dự án còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hiệu quả với các trục giao thông như Phan Văn Hớn, Lê Đức Anh (quốc lộ 1) tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

