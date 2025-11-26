Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đường dây tiền ảo TOSI chiếm đoạt 90 tỉ đồng, giăng bẫy hơn 8.000 người

26-11-2025 - 15:45 PM | Tài chính - ngân hàng

Từ dự án “ma” mang tên tiền ảo TOSI, nhóm đối tượng thu hút hàng nghìn người, rồi âm thầm gom hơn 90 tỉ đồng bỏ trốn.

Ngày 26-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư đồng tiền mã hóa, lôi kéo hàng nghìn người tham gia với thủ đoạn đa cấp biến tướng.

Đường dây tiền ảo Tosi là dự án ma, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng tiền đầu tư của người dân

Quá trình điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh) vận hành hệ thống kỹ thuật, lập trình chức năng gắn ví cá nhân vào hệ thống để toàn bộ giao dịch của người dùng chuyển thẳng vào ví của các đối tượng.

Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây, phong tỏa lượng lớn tài sản, thu giữ được nhiều tài liệu liên quan

Nhằm che giấu bản chất lừa đảo, các đối tượng tung tin đồng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance, đồng thời đưa ra các gói đầu tư lãi suất cao bất thường, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi không còn người mới tham gia, nhóm đối tượng đóng website, viện cớ “bảo trì”, “bị hacker tấn công” rồi lập dự án khác tiếp tục lừa đảo.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream và tổ chức hội thảo tại nhiều tỉnh thành.

Các đối tượng tuyển “Leader” tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc. 

Khám xét và thu thập chứng cứ, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu; phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.

Hơn 8.000 người 'sập bẫy' dự án tiền ảo, bị chiếm đoạt 90 tỷ đồng

Theo Hải Định

Người lao động

