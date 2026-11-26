Huế tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), từ 19h ngày 24/11 đến 7h ngày 25/11 tại TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa các trạm Vrain đo được phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 150mm như: Phú Bài 160mm, Phú Sơn 155mm, Bình Điền 152mm.

Đài Khí tượng thủy văn TP Huế dự báo, từ ngày 25 - 27/11, thành phố tiếp tục mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở TP Huế có khả năng còn kéo dài đến hết tháng 11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trên đất liền TP Huế có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 - 4, giật cấp 5 - 6; vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7, riêng khu vực cầu Thuận An giật cấp 7 - 8. Vùng biển ngoài khơi và ven bờ của thành phố chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 14h30 ngày 25/11, quốc lộ 49 tại đoạn qua thôn Hồng Hạ 1 (xã A Lưới 5, TP Huế) xảy ra sạt lở. Lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống, phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện tạm thời không thể lưu thông.