Đường Liên Phường thông xe 2 chiều, nâng tầm trải nghiệm di chuyển về khu Đông

Gỡ "nút thắt cổ chai", tái cấu trúc dòng chảy giao thông khu Đông

Hạ tầng khu Đông bứt tốc, các dự án tỷ đô về đích, bất động sản thăng hạng…là những dự đoán trên các bài báo truyền thông. Nhưng trước khi đường Liên Phường hoàn thiện, hành trình di chuyển từ Thảo Điền (phường An Phú) hay trục Lương Định Của (phường An Khánh) về khu vực quận 9 cũ lâu nay vẫn mang cảm giác "vừa gần vừa xa". Gần về khoảng cách địa lý, nhưng xa bởi những cung đường vòng, những điểm nghẽn ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại nút giao An Phú.



Việc Liên Phường thông xe hai chiều mang ý nghĩa như một cú "mở khóa" mang tính hệ thống tại cửa ngõ phía Đông. Tuyến đường mang đến trải nghiệm lưu thông thông suốt, mạch lạc và dễ chịu, góp phần định hình bộ mặt chỉn chu của toàn bộ khu vực.



Cảm nhận rõ rệt nhất khi di chuyển trên trục Liên Phường chính là đặc quyền về thời gian. Từ ngã tư Đỗ Xuân Hợp, tuyến đường xuyên tâm qua The Global City, kết nối trực tiếp đến Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc và đại lộ Mai Chí Thọ, giúp hành trình di chuyển trở nên chủ động và rút ngắn đáng kể.

Từ Thảo Điền, người dân chỉ mất khoảng 5 phút để đến The Global City qua đường Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ, xoá bỏ tình cảnh phụ thuộc vào các điểm kẹt xe quen thuộc.

Từ phường An Khánh, thời gian di chuyển rút ngắn còn khoảng 10 phút, thay thế hoàn toàn lộ trình vòng vèo qua Đỗ Xuân Hợp trước đây.

Từ ngã ba Cát Lái đến nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp, người dân di chuyển nhanh hơn 10-15 phút/chuyến do được rút ngắn 4km.



Đặc biệt, từ lõi trung tâm phường Sài Gòn, quãng đường di chuyển thẳng đến The Global City chỉ khoảng 15 phút, tạo nên kết nối liền mạch hiếm có giữa trung tâm đô thị và khu Đông đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Tuyến đường rộng, thoáng, phân tách dòng xe, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông (Nguồn Masterise Group)

Không chỉ nhanh hơn, đường Liên Phường còn mang đến cảm giác di chuyển êm ái và an tâm. Tuyến đường được thiết kế với quy mô 6 làn xe, mặt đường rộng, thông thoáng. Việc phân tách dòng xe hợp lý giúp giảm xung đột giao thông, nâng cao chất lượng lưu thông cho cả phương tiện cá nhân lẫn hoạt động dịch vụ – thương mại. Dòng phương tiện được "sàng lọc" tự nhiên còn góp phần giảm áp lực dồn nén, hạn chế tiếng ồn và khói bụi. Hành trình di chuyển vừa rút ngắn về thời gian, vừa trở nên dễ chịu về mặt cảm xúc.

Cung đường đẹp nhất trực tiếp dẫn về khu đô thị quốc tế The Global City (Nguồn Masterise Group)

The Global City - Khu phức hợp chuẩn quốc tế, thừa hưởng trọn vẹn giá trị từ trục Liên Phường

Trong bức tranh hạ tầng mới của khu Đông, The Global City nổi lên như điểm nhấn nổi bật. Đoạn đường Liên Phường qua khu đô thị đã hoàn thiện 100%, hình thành cảnh quan đô thị hiện đại, đồng bộ; các lối kết nối với đại lộ Mai Chí Thọ và Võ Nguyên Giáp (phường An Phú).



Là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên khu vực phía Đông Tp. Hồ Chí Minh, The Global City đang dần trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách, nơi bản sắc Việt giao thoa cùng phong cách sống toàn cầu. Hàng loạt tiện ích mang tầm vóc quốc tế đã và đang hiện diện: kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, Vịnh Tình Yêu và cầu Ánh Trăng – điểm check-in lãng mạn giữa lòng đô thị, tổ hợp thể thao – giải trí City Park với đường đua go-kart dài nhất Đông Nam Á, cùng hệ thống nhà hàng, mua sắm, giải trí đa dạng.

The Global City - Khu phức hợp quốc tế duy nhất, thừa hưởng trọn vẹn giá trị từ trục Liên Phường (Nguồn Masterise Group)

Đặc biệt, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được động thổ ngày 15/1/2025 vừa qua, hứa hẹn trở thành điểm đến cho các giải đấu thể thao quy mô khu vực và quốc tế như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và nhiều sự kiện thể thao lớn khác. Cầu Phú Mỹ 2, kết nối khu Nam TP.HCM với Đồng Nai, mở thêm hướng di chuyển đến sân bay Long Thành động thổ cùng ngày, tạo nên toàn cảnh hạ tầng khang trang, đồng bộ.

Sự cộng hưởng giữa trục Liên Phường đồng bộ, hệ tiện ích chuẩn quốc tế và các công trình hạ tầng tỷ đô đang hoàn thiện đã đưa The Global City trở thành tọa độ sống – làm việc – giải trí ngay trung tâm TP.HCM. Trong nhịp vận hành mới của khu Đông, nơi đây không chỉ thừa hưởng lợi thế kết nối, mà còn khẳng định vị thế của một khu đô thị dành cho cộng đồng cư dân hiện đại, đề cao chất lượng sống, sự tiện nghi và trải nghiệm đô thị bền vững.

Song song với các phân khu hiện hữu và hệ tiện ích lân cận quy mô quốc tế, phân khu cao tầng Masteri Cosmo Central thuộc Masteri Collection ra mắt tại The Global City. Tọa lạc tại tâm điểm giao thoa chiến lược, ngay cạnh hệ tiện ích thương mại – giải trí – giao thương sôi động, phân khu này được định vị như một lời tuyên ngôn của thế hệ sáng tạo, năng động và không ngừng bứt phá.