Dòng tiền bền vững tại The Grand Harbor: Shophouse trong quần thể chung cư

Tại trung tâm Ngô Quyền - Hải Phòng, shophouse The Grand Harbor nổi lên như một mô hình thương mại giàu tiềm năng, nhờ được đặt trong lòng quần thể chung cư quy mô lớn, sở hữu nguồn khách ổn định và sức mua bền vững.

Dòng khách hiện hữu – nền tảng cốt lõi của bài toán khai thác shophouse

Khác với nhiều mô hình shophouse phụ thuộc vào lưu lượng khách vãng lai hoặc kỳ vọng tăng dân số trong tương lai, shophouse nằm trong quần thể chung cư được "nuôi dưỡng" trực tiếp bởi cộng đồng cư dân nội khu sinh sống hàng ngày. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu tiêu dùng thường xuyên, thói quen mua sắm lặp lại và khả năng chi tiêu ổn định - yếu tố then chốt quyết định hiệu quả kinh doanh dài hạn.

Tại The Grand Harbor, shophouse nằm trong quần thể hơn 10 tòa chung cư với khoảng 12.800 cư dân. Quy mô dân số nội khu này tạo ra nhu cầu lớn cho các ngành hàng thiết yếu như ẩm thực, bán lẻ, dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tiện ích gia đình...giúp hoạt động kinh doanh duy trì vận hành liên tục, ít phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường

Theo Anh Đức Việt (chuyên viên kinh doanh bất động sản tại Hải Phòng), "mật độ cư dân cao tại Ngô Quyền, đặc biệt là nguồn cư dân thuộc 10 tòa chung cư sắp được bàn giao trong năm 2026, chính là điểm tựa để shophouse The Grand Harbor có khả năng khai thác bền bỉ trong nhiều năm".

Lợi thế kép từ vị trí nội đô và khả năng tiếp cận đa dòng khách

Không chỉ hưởng lợi từ cư dân nội khu, shophouse The Grand Harbor còn sở hữu vị trí tiếp giáp trục phố lớn Lê Thánh Tông - Lê Lai, thuộc phường Ngô Quyền - khu vực trung tâm thương mại, dịch vụ lâu đời của Hải Phòng. Đây là nơi có mật độ dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn và khả năng kết nối nhanh tới cảng biển, sân bay Cát Bi, ga đường sắt và các tuyến giao thông huyết mạch.

Việc shophouse nằm trong quần thể chung cư nhưng vẫn sở hữu mặt tiền phố lớn tạo nên lợi thế kép: vừa khai thác nhu cầu tiêu dùng nội khu, vừa tiếp cận dòng khách bên ngoài. Mô hình này giúp các cơ sở kinh doanh không bị giới hạn tệp khách hàng, đồng thời nâng cao hiệu suất sử dụng mặt bằng - yếu tố quan trọng với bất động sản thương mại tại khu vực nội đô.

Bên cạnh đó, khu vực Ngô Quyền còn hưởng lợi từ quá trình di dân cơ học khi Hải Phòng tiếp tục thu hút các chuyên gia, lực lượng lao động chất lượng cao, nhân công làm việc trong các khu công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng biển. Đây là nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao, nhu cầu sử dụng dịch vụ đa dạng, góp phần mở rộng biên độ khai thác cho các sản phẩm shophouse trung tâm.

Shophouse The Grand Harbor tiếp giáp trục phố lớn Lê Thánh Tông - Lê Lai tạo lợi thế tiếp cận đa dòng khách. Ảnh VNT.

Khai thác đa tầng – tối ưu doanh thu, phân tán rủi ro

Một điểm đáng chú ý của shophouse The Grand Harbor là thiết kế 7 tầng, cho phép khai thác linh hoạt nhiều mô hình kinh doanh. Các tầng thấp phù hợp với các ngành hàng bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ tiêu dùng nhanh; trong khi các tầng trên có thể sử dụng làm văn phòng, studio, spa, thẩm mỹ viện hoặc căn hộ dịch vụ.

Với mức giá cho thuê dự kiến từ 60 – 100 triệu đồng/tháng, mô hình khai thác đa tầng không chỉ gia tăng tổng doanh thu mà còn giúp phân tán rủi ro, tránh phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Đây được xem là lợi thế lớn trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các tài sản có khả năng vận hành linh hoạt.

Shophouse trung tâm – lựa chọn của dòng vốn thận trọng

Thị trường BĐS sôi động những ngày cuối năm, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến Shophouse The Grand Harbor tại một sự kiện cuối tuần. Ảnh VNT.

Dự báo năm 2026, thị trường bất động sản tiếp tục phân hóa rõ nét. Những sản phẩm thiếu yếu tố sử dụng thực, phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tương lai sẽ gặp áp lực về thanh khoản. Ngược lại, các tài sản thương mại có dòng tiền hiện hữu, đặc biệt là shophouse tại khu vực trung tâm, được đánh giá cao nhờ khả năng khai thác và sang nhượng.

Tại các đô thị lớn như Hải Phòng, quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm trong khi nhu cầu về mặt bằng thương mại lại không ngừng gia tăng. Điều này khiến shophouse nội đô, nhất là những sản phẩm nằm trong khu dân cư đông đúc, trở thành nhóm tài sản có tính thanh khoản cao và giá trị sử dụng bền vững.

Trong bức tranh đó, shophouse The Grand Harbor được xem là lựa chọn phù hợp với nhà đầu tư thận trọng nhưng vẫn tìm kiếm hiệu quả khai thác. Sự kết hợp giữa cộng đồng cư dân lớn, vị trí nội đô và khả năng khai thác đa dạng giúp sản phẩm không chỉ mang giá trị tích sản mà còn tạo nguồn thu thực trong dài hạn.

Các chuyên gia nhận định, khi xu hướng tiêu dùng "gần nhà" ngày càng phổ biến, mô hình thương mại phục vụ trực tiếp cư dân sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị.

Với The Grand Harbor, lợi thế nằm giữa trung tâm Hải Phòng - nơi mật độ cư dân cao và quỹ đất hạn chế tạo nền tảng để shophouse duy trì giá trị khai thác và sức hút đầu tư trong nhiều năm tới.

