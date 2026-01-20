Doanh nghiệp từng làm dịch vụ chăn nuôi bất ngờ lấn sân bất động sản, đầu tư sân golf 18 lỗ và khu biệt thự tại Hà Nội

UBND xã Suối Hai (TP. Hà Nội) vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Du lịch nghỉ dưỡng – Sân golf MHD Suối Hai, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần MHD Ba Vì.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có diện tích khoảng 77 ha, thuộc địa giới hành chính xã Suối Hai (trước sắp xếp là xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội). Khu đất có vị trí thuận lợi, với phía Bắc và Tây Nam giáp mặt nước hồ Suối Hai, phía Nam giáp khu trang trại hiện trạng và phía Đông giáp khu trung tâm hỗn hợp theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên.

Về chức năng sử dụng đất, khu vực lập quy hoạch là tổ hợp sân golf 18 lỗ và các công trình phụ trợ phục vụ du lịch nghỉ dưỡng, gồm biệt thự du lịch, khu thương mại – dịch vụ, hạ tầng giao thông, cây xanh và hồ nước cảnh quan.

Cụ thể, đất biệt thự du lịch chiếm hơn 7,7 ha sẽ bố trí 87 căn, ký hiệu từ BT1 đến BT11, cao 2–3 tầng. Đất thương mại – dịch vụ có diện tích gần 1 ha gồm nhà dịch vụ tập golf, nhà chờ và các công trình phụ trợ, cũng xây dựng cao 2–3 tầng.

Theo UBND xã Suối Hai, đồ án quy hoạch này cụ thể hóa định hướng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Quốc tế Tản Viên Sơn, thuộc Khu du lịch Suối Hai, huyện Ba Vì (tỉnh Hà Tây cũ).

Về thiết kế đô thị, trục chính của dự án là tuyến giao thông từ cổng chính phía Tây Bắc dẫn vào khu vực sân golf và nhà câu lạc bộ, sau đó phân nhánh đến các cụm biệt thự du lịch ven hồ. Hệ thống trục phụ là các tuyến đường nội bộ kết nối các phân khu chức năng, kết hợp với hành lang cây xanh và đường dạo bộ, tạo nên mạng lưới không gian mềm mại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Không gian trọng tâm của dự án gồm nhà câu lạc bộ sân golf – trung tâm tiếp đón, sinh hoạt và tổ chức sự kiện; trung tâm dịch vụ – công cộng hỗ trợ vận hành; cùng các cụm biệt thự ven hồ với kiến trúc hiện đại, thấp tầng, mở rộng tầm nhìn ra hồ Suối Hai, hạn chế che chắn cảnh quan tự nhiên.

Điểm nhấn của dự án là sân golf 18 lỗ trải dài trên diện tích lớn, kết nối liên hoàn với hệ thống giao thông, mảng xanh và hồ nước cảnh quan, tạo hình thái không gian mở, tận dụng địa hình tự nhiên để gia tăng giá trị trải nghiệm.

Về chủ đầu tư, Công ty Cổ phần MHD Ba Vì tiền thân là Công ty Cổ phần Giống gia cầm Ba Vì, thành lập ngày 25/1/2006, trụ sở tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ chăn nuôi.

Sau nhiều lần thay đổi, người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Đỗ Duy Điền (sinh năm 1980), ông đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vốn điều lệ của công ty hiện đạt 150 tỷ đồng.

Theo đăng ký thuế cập nhật gần nhất ngày 25/8/2025, doanh nghiệp có tổng số 8 lao động.



