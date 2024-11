Còn theo ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên-Huế, tuyến đường Lê Đức Anh nằm trong khu đô thị An Vân Dương thuộc quản lý của đơn vị. Thời gian qua, do thời tiết ở Huế mưa nhiều, đường nhựa bị ngập nên việc khắc phục, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng gặp khó khăn. “Đơn vị đang yêu cầu nhà thầu duy tu bảo dưỡng tuyến đường có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Do mưa lớn, nên công tác sửa chữa gặp khó khăn”, ông Hà Xuân Hậu giải thích.