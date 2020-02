Đường sắt cắt nhiều chuyến tàu vì vắng khách

Cty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội vừa thông báo, từ ngày 24/2, sẽ tạm dừng chạy 1 số đôi tàu do vắng khách gồm: Đôi tàu SE35/36 tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại (chỉ còn chạy đôi tàu NA1/2); Tàu SP1/2 tuyến Hà Nội - Lào Cai và ngược lại. Dừng chạy hàng ngày đôi tàu YB3/4 tuyến Hà Nội - Yên Bái và ngược lại, chỉ duy trì chạy đôi tàu này vào ngày cuối tuần (từ Hà Nội đi vào thứ 7 và từ Yên Bái về vào chủ nhật). Hành khách đã mua vé trên các tàu này sẽ được đổi hoặc hoàn trả vé theo yêu cầu.

Tương tự, Cty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cũng thông báo tạm dừng 1 số đôi tàu thường xuyên khai thác hằng ngày.Cụ thể, đơn vị này dừng chạy tàu SQN1/2 tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại. Tàu SPT1/2 tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại dừng chạy hằng ngày, chỉ chạy vào các ngày thứ 6, 7 và chủ nhật hằng tuần, đồng thời bỏ qua đón/trả khách tại ga Sóng Thần.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Cty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày bùng phát dịch Covid-19 tới nay, khách đi tàu giảm khoảng 50% so với cùng kỳ, với hàng chục nghìn vé bị trả lại, các công ty lữ hành huỷ tua.

Thiệt hại sơ bộ của đơn vị tới nay đã lên tới hơn 40 tỷ đồng. “Chúng tôi đã có văn bản kiến nghị các bộ, ngành: Xem xét có chính sách hỗ trợ đường sắt do bị ảnh hưởng bởi dịch virus Covid-19, như giảm phí hạ tầng, phí điều hành; Các ngân hàng cho khoanh, giãn nợ, giảm lãi suất. Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp để giảm chi phí quản trị vì không có thu”, ông Tuấn nói. Theo ông Tuấn, việc dừng tàu thường xuyên cũng để tiết giảm chi phí, vì các đoàn tàu đó quá vắng khách.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, việc dừng các tàu thường xuyên do vắng khách, khách trả vé nhiều, trong khi học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục nghỉ học. Về thời gian tàu hoạt động trở lại, theo bà Hà, chưa thể nói trước, việc này phụ thuộc vào lượng hành khách đi tàu.

Theo bà Hà, dịp sau Tết Nguyên đán vừa qua, vé bán ra giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu bán vé của công ty chỉ đạt 222,4 tỷ (giảm 11% so với Tết năm trước). Từ khi có thông tin dịch Covid-19, hành khách đã trả lại hơn 26.000 vé. Dự kiến, doanh thu vận tải hành khách tháng 2 và tháng 3 của đơn vị này tiếp tục giảm 50% so với cùng kỳ, sản lượng vận tải hàng hoá giảm khoảng 30%.