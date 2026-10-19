Đường vành đai 2,5 mới ở Hà Nội thông xe kỹ thuật, giao thông tại nút giao Nguyễn Trãi diễn biến ra sao?

Sáng 19/10, khu vực nút giao Vành đai 2,5 - Nguyễn Trãi ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm đầu tuần. Lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khiến nhiều người mất thêm thời gian để đến nơi làm việc.

Ghi nhận tại khu vực, ô tô và xe máy nối đuôi nhau, chen kín các làn đường. Các phương tiện nhích từng chút một qua nút giao, đặc biệt tại những đoạn đường có mật độ xe đông.

Sáng thứ Hai (ngày 19/10), đường Nguyễn Trãi đông đúc các phương tiện di chuyển

Nhiều đoạn đường xảy ra tình trạng ùn tắc, dòng phương tiện nhích từng chút một

Nhiều người đi xe máy tìm cách di chuyển qua các khoảng trống giữa dòng phương tiện để tiếp tục hành trình. Trong khi đó, ô tô di chuyển chậm, tạo thành hàng dài trên đường.

Trước tình hình giao thông đông đúc, lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt tại khu vực để điều tiết, phân luồng phương tiện, góp phần hạn chế ùn tắc và hỗ trợ người dân di chuyển qua nút giao.

Các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm tại nút giao Vành đai 2,5 - Nguyễn Trãi trong giờ cao điểm sáng đầu tuần.

Lượng phương tiện tăng cao vào đầu giờ sáng khiến giao thông tại nút giao Vành đai 2,5 - Nguyễn Trãi trở nên đông đúc.

Tình trạng ùn tắc khiến việc di chuyển qua nút giao gặp khó khăn, đặc biệt trong khung giờ người dân đến công sở.

Đáng chú ý, đoạn đường Vành đai 2,5 tại khu vực này mới được thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, vào khung giờ cao điểm đầu tuần, lượng phương tiện lưu thông lớn vẫn khiến việc đi lại qua nút giao gặp khó khăn. Theo một số người dân cho biết, do khu vực đường Vành đai 2,5 mới thông xe kỹ thuật, chưa lắp hệ thống đèn xanh đèn đỏ để phân luồng giao thông nên tình trạng ùn tắc chưa được cải thiện trong khung giờ cao điểm.

Tình trạng ùn tắc khiến hành trình đến công sở của nhiều người bị ảnh hưởng, các phương tiện phải mất thêm thời gian để di chuyển qua khu vực.

Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt tại khu vực, điều tiết và phân luồng phương tiện nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc.

Nhiều người di chuyển xe máy lên vỉa hè để tránh đoạn ùn tắc

Ô tô xếp thành hàng dài, xe máy leo lên vỉa hè len qua những khoảng trống để di chuyển

Dù đoạn Vành đai 2,5 mới được thông xe kỹ thuật, giao thông tại nút giao với đường Nguyễn Trãi vẫn đông đúc vào giờ cao điểm đầu tuần.