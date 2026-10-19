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Thêm nhiều ô tô bị đập vỡ kính ở Nghệ An

| | Xã hội

Ngoài 8 ô tô bị đập kính tại phường Thành Vinh, hai ô tô khác ở xã Diễn Châu (Nghệ An) cũng bị phá cửa kính, nghi bị lục lọi, lấy trộm tài sản.

Ngày 19/10, công an xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đang vào cuộc xác minh vụ hai ô tô bị đập vỡ kính xảy ra trên địa bàn sau khi tiếp nhận trình báo của người dân.

Theo trình báo, tối 18/10, chủ một chiếc xe bán tải đi làm về rồi đỗ xe trên vỉa hè, tại đoạn đường gần nhà ở. Đây là vị trí anh thường xuyên đỗ xe hằng ngày.

Sáng hôm sau, khi ra lấy xe, người này phát hiện cửa kính phía sau bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong, anh nhận thấy có dấu hiệu bị lục lọi.

Hai ô tô ở Diễn Châu (Nghệ An) bị đập vỡ kính.

Cùng khu vực, một chiếc ô tô 5 chỗ khác cũng bị đập vỡ kính phía trước, bên ghế phụ, nghi có người đột nhập để tìm kiếm tài sản. Vụ việc đang được công an xã Diễn Châu xác minh, làm rõ.

Đáng chú ý, cũng trong sáng 19/10, tại khu vực chung cư T&T, số 1 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, người dân phát hiện 8 ô tô đỗ trên vỉa hè bị đập vỡ kính. Một số chủ xe trình báo bị mất tiền và giấy tờ sau khi phương tiện bị phá hoại.

Loạt ô tô ở phường Thành Vinh cũng bị đập vỡ kính sáng 19/10.

Hai địa điểm xảy ra vụ việc cách nhau khoảng 40 km. Các vụ phá hoại, đập kính ô tô liên tiếp được phát hiện trong cùng buổi sáng khiến người dân lo lắng về tình trạng mất an toàn tài sản khi đỗ xe tại khu vực công cộng.

Hiện chưa có thông tin xác nhận các vụ việc có liên quan với nhau.

Theo Thu Hiền

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