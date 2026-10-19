Đặc điểm nhận dạng của Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử

Trong kỷ nguyên vươn mình của công nghệ số, cuốn hộ chiếu không chỉ đơn thuần là giấy tờ xác nhận quốc tịch, nhân thân, mà đã trở thành biểu tượng cho hình ảnh, vị thế và mức độ hội nhập của một quốc gia trên trường quốc tế. Việc triển khai song song hai loại hình hộ chiếu: hộ chiếu truyền thống (không gắn chíp điện tử) và hộ chiếu gắn chíp điện tử không chỉ thể hiện nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ của Nhà nước, mà còn mở ra một bước ngoặt mới trong trải nghiệm di chuyển của mỗi công dân.

Tuy nhiên, không ít công dân vẫn còn những băn khoăn: Hộ chiếu gắn chíp khác gì so với hộ chiếu không gắn chíp? Loại nào sẽ tối ưu và an toàn hơn cho mỗi hành trình? Việc hiểu rõ bản chất, tính năng và giá trị của từng loại hộ chiếu không chỉ giúp mỗi cá nhân chủ động trong các thủ tục pháp lý, mà còn là bước đầu tiên để trở thành một "công dân số" thông thái.

Để giúp công dân nắm rõ thông tin và chủ động lựa chọn loại giấy tờ phù hợp khi thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh, Bộ Công an chia sẻ nội dung chi tiết hộ chiếu gắn chíp và hộ chiếu không gắn chíp cùng một số lưu ý quan trọng dưới đây.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG HỘ CHIẾU GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ

- An toàn tuyệt đối: Dữ liệu sinh trắc học được mã hóa chặt chẽ, bảo vệ thông tin cá nhân an toàn trước các nguy cơ tội phạm công nghệ cao. Chíp lưu trữ các thông tin nhân thân cơ bản của người sử dụng bảo đảm không thể sao chép, đánh cắp dữ liệu. Chỉ cơ quan chức năng được cấp mã nguồn mới có công cụ khai thác dữ liệu trong chíp. Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận vụ việc nào sử dụng hộ chiếu gắn chíp bị giả mạo.

- Thông quan ưu việt: Trải nghiệm dịch vụ kiểm soát tự động nhanh chóng, hiện đại tại các cửa khẩu. Công dân sử dụng hộ chiếu gắn chíp xuất nhập cảnh được sử dụng cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại một số cửa khẩu biên giới trong nước và nước ngoài, không phải tiến hành thủ tục đăng ký do chíp đã tích hợp thông tin sinh trắc học.

- Tốc độ làm thủ tục: Giúp công dân di chuyển nhanh chóng qua các cổng kiểm soát tự động (Autogate) tại các sân bay trong và ngoài nước, giảm thiểu tối đa thời gian phải xếp hàng chờ đợi.

- Tăng độ tin cậy khi xin thị thực: Được cơ quan đại diện ngoại giao của nhiều quốc gia ưu tiên tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ xin thị thực. Do tính bảo mật và độ tin cậy cao của loại hộ chiếu chíp, cơ quan chức năng nước ngoài không mất thêm các bước xác định tính xác thực hộ chiếu.

HỘ CHIẾU GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ

- Đặc điểm nhận diện: Ở mặt ngoài bìa trước của hộ chiếu có in thêm biểu tượng chíp điện tử rõ ràng tại phần góc dưới.

- Dữ liệu lưu trữ: Trong hộ chiếu tích hợp một chíp điện tử thông minh. Chíp này lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân đã được mã hóa cùng dữ liệu sinh trắc học của công dân (bao gồm ảnh chân dung, vân tay…)

- Tính bảo mật: Áp dụng công nghệ mã hóa tiên tiến theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Tính bảo an của loại hộ chiếu này rất cao, chống nguy cơ bị can thiệp, giả mạo dữ liệu hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

- Đối tượng áp dụng: Được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

HỘ CHIẾU KHÔNG GẮN CHÍP

- Đặc điểm nhận diện: Bìa hộ chiếu thiết kế theo mẫu truyền thống, không có biểu tượng chíp điện tử ở mặt trước.

- Dữ liệu lưu trữ: Thông tin cá nhân cơ bản và ảnh chân dung của công dân được in trực tiếp lên trang giấy hộ chiếu.

- Tính bảo mật: Độ bảo mật dừng ở mức chuẩn giấy tờ thông thường, không tích hợp dữ liệu sinh trắc học điện tử.

- Tốc độ làm thủ tục: Công dân thực hiện kiểm tra và đối soát hồ sơ thủ công trực tiếp với cán bộ kiểm soát tại bệ thủ tục cửa khẩu. Có thể qua Autogate nếu đăng ký.

- Đối tượng áp dụng: Được cấp cho mọi công dân Việt Nam (bao gồm cả trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người được cấp theo thủ tục rút gọn).

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

- Hộ chiếu không gắn chíp còn hạn có cần đổi ngay sang hộ chiếu gắn chíp không?

Trả lời: KHÔNG bắt buộc. Hộ chiếu không gắn chíp đã cấp trước đây vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến khi hết thời hạn ghi trên sổ.

- Công dân có được tự chọn loại hộ chiếu khi làm thủ tục không?

Trả lời: CÓ. Khi nộp hồ sơ, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền tùy chọn đăng ký cấp Hộ chiếu có gắn chíp hoặc Hộ chiếu không gắn chíp theo nhu cầu cá nhân.

Việc nắm rõ những điểm khác biệt cùng tiện ích vượt trội của từng loại hộ chiếu sẽ giúp công dân chủ động hơn trong mọi hành trình di chuyển quốc tế. Bằng việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ sinh trắc học hiện đại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và an toàn nhất cho người dân./.