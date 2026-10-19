Sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt cầu Phú Mỹ, hướng về Bến Bạch Đằng

Theo kế hoạch, sau khi đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, nhịp vòm thép sẽ được định vị, căn chỉnh trước khi tiến hành hợp long, dự kiến vào ngày 21/10. Đây là bước quan trọng để kết nối nhịp chính với phần cầu dẫn, hoàn thiện kết cấu công trình.