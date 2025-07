Đường ven biển nghìn tỷ ở Nghệ An vẫn vướng mặt bằng sau nhiều năm thi công

Dự án Đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò ( Nghệ An ) có chiều dài hơn 60km. Dự án có tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng được khởi công tháng 2/2022, thời gian thi công đến tháng 2/2026.

Dự án đường ven biển được đầu tư hơn 4,6 nghìn tỷ đồng.

Toàn tuyến được xây dựng quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11m. Dự án có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn là: Cầu Hoàng Mai dài 514m; cầu Lạch Quèn dài 642m; cầu Cửa Thơi dài 887m; cầu Lạch Vạn dài 755m; cầu Nghi Quang dài 410m và 3 cầu nhỏ là: Cầu Tân Long, cầu Kênh Nhà Lê, cầu Nghi Tân.

Đây được xem là công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của toàn tỉnh nói riêng và hệ thống giao thông đường bộ ven biển của cả nước nói chung. Dự án kết nối thuận lợi các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An; tạo tiền đề để phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế - xã hội - du lịch của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là khu trung tâm TP. Vinh (cũ) và Cửa Lò, đáp ứng và giải quyết trực tiếp nhu cầu đi lại, di chuyển của nhân dân trong vùng.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã được bố trí vốn 4.037 tỷ đồng. Trong đó năm 2025 được bố trí 435,9 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân được 3.071 tỷ đồng, đạt 91,68%.

Nhiều đoạn trên tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: P.Quỳnh.

Dự án được chia thành 2 gói thầu xây lắp. Trong đó gói thầu xây lắp 1 thi công xây dựng công trình từ Km7+00 - Km48+250 và các cầu Tân Long, Kênh Nhà Lê, Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi. Gói thầu xây lắp 2 thi công xây dựng công trình từ Km48+250 - Km76+00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân. Tổng giá trị thực hiện 2.595,6/2.852 tỷ đồng, đạt 90%.

Đến nay, nền đường đắp đạt 99%. Thảm bê tông nhựa lớp 1 được 45,94km/56Km (còn lại 10,06Km), đạt 82%. Thảm bê tông nhựa lớp 2 được 40,99Km/56Km (còn lại 15,01 Km), đạt 73%. Toàn bộ các cầu gồm: cầu Tân Long, cầu Kênh Nhà Lê, cầu Lạch Vạn, cầu Nghi Quang, cầu Hoàng Mai, cầu Lạch Quèn đạt, cầu Cửa Thơi, cầu Nghi Tân cơ bản đã hoàn thành. Tường chắn biển đã thực hiện được 2,1/2,1 Km, đạt 100%.

Tuy nhiên hiện vẫn còn 240m đường chưa được bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Ảnh: P.Quỳnh

Theo kế hoạch đặt ra, nhà thầu phải thi công nền đường xong trước 25/7/2025; thi công móng mặt đường xong trước 10/8/2025; hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/8/2025.

Thời gian qua, các nhà thầu đã tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công đến nay giá trị thực hiện đạt 90% hợp đồng. Tuy nhiên, một số hạng mục còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân khách quan là thời tiết mưa nhiều, công tác giải phóng mặt bằng một số đoạn bàn giao chưa đảm bảo theo kế hoạch.

Các cầu trên tuyến đều đã hoàn thành.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 59,67/59,91Km, đạt 99,5%. Toàn tuyến hiện còn 0,24Km chưa giải phóng mặt bằng. Trong đó Phường Tân Mai (thị xã Hoàng Mai cũ) còn lại 0,04 km của 1 hộ đất ở; xã Quỳnh Phú (huyện Quỳnh Lưu cũ) còn lại 0,1 km của 6 hộ; xã Trung Lộc (huyện Nghi Lộc cũ) còn lại 0,1 km của 2 hộ đất ở.

Là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An, để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị UBND các xã, phường có dự án đi qua phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung quyết liệt để triển khai các phương án, giải pháp, xử lý các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 7/2025; vận dụng các cơ chế, chính sách tối đa trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với những đoạn đã hoàn thành thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đơn vị thi công tổ chức sơn, vẽ vạch kẻ đường; tổ chức cắm các biển báo an toàn giao thông... Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra vào dịp Quốc khánh 2/9.