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Duy Mạnh tập tễnh trên sân Hàng Đẫy

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Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vẫn đau chân, đến chung vui cùng các đồng đội trong trận Hà Nội thắng 2-1 Ninh Bình ở V.League.

CLB Hà Nội vừa có chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình FC trên sân Hàng Đẫy tối ngày 30/10 trong khuôn khổ V.League 2026/27. Đội khách có bàn thắng sớm ở phút 16 khi Nguyễn Lê Phát tận dụng tốt cơ hội dứt điểm chìm hiểm hóc mở tỷ số. Tuy nhiên, CLB Hà Nội sau đó đã có 2 bàn ngược dòng nhờ công của Yuval Sade và Aymeric Faurand-Tournaire ấn định chiến thắng.

Trận đấu kết thúc, khán đài sân Hàng Đẫy bùng nổ với màn ăn mừng của cầu thủ với CĐV. Xuất hiện trên sân cổ vũ đội nhà, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng tập tễnh xuống đường piste để chúc mừng từng đồng đội. Dù đôi chân còn chưa lành hẳn và di chuyển có phần tập tễnh, Duy Mạnh vẫn rạng rỡ gửi lời chúc mừng đến các đồng đội.

Duy Mạnh phải đi tập tễnh (Ảnh: bbbong149)

Duy Mạnh rạng rỡ xuống sân ăn mừng cùng đồng đội (Ảnh: Bongdadoisong)

Duy Mạnh chào hỏi, chúc mừng sinh nhật bầu Hiển (Ảnh: Bongdadoisong)

Trước đó, Duy Mạnh đã sang Mỹ thực hiện thành công ca phẫu thuật điều trị chấn thương vào đầu tháng 9. Theo thông tin từ đội ngũ y tế, trung vệ sinh năm 1996 cần khoảng 6 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn trước khi có thể quay trở lại thi đấu đỉnh cao. Dù tiếc nuối khi phải lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam tại hàng loạt các giải đấu lớn như ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup và Asian Cup 2027, Duy Mạnh vẫn duy trì tinh thần lạc quan và sự kiên trì trong quá trình phục hồi, dưới sự hỗ trợ tối đa từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng như câu lạc bộ chủ quản.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Duy Mạnh

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