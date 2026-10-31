Cơ phó nổi tiếng SN 1996 bất ngờ thông báo được cầu hôn, danh tính vị hôn phu vẫn giữ kín

Trong số các phi công được biết đến rộng rãi trên MXH, Mạch Khanh (Mạch Thị Thùy Khanh, sinh năm 1996) là một gương mặt nổi bật. Ngoài vị trí cơ phó của Pacific Airlines, cô còn được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, có gần 307 nghìn người theo dõi trên TikTok.

Cơ phó Mạch Khanh

Mới đây Mạch Khanh gây chú ý khi bất ngờ thông báo được cầu hôn. Trong những hình ảnh được nữ cơ phó chia sẻ, chồng sắp cưới của cô đã chuẩn bị chu đáo với nhẫn, nhiều giỏ hoa hồng và bóng bay trái tim.

Cũng trong những khung hình này, Mạch Khanh xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Vì chưa kịp chuẩn bị nên Mạch Khanh còn nhờ ChatGPT làm váy cưới và voan cô dâu cho mình.

Vị hôn phu của Mạch Khanh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn cùng rất nhiều hoa hồng

Mạch Khanh xác nhận sắp lấy chồng

Trong khi đó, điều khiến cư dân mạng tò mò là danh tính người đã ngỏ lời cầu hôn Mạch Khanh bởi cô vẫn giữ kín về nửa kia. Từ đầu đến cuối, cô không để lộ diện mạo hay bất kỳ thông tin cụ thể nào.

Trước đó, nữ phi công cũng khá kín tiếng về chuyện tình cảm, chưa từng công khai danh tính bạn trai trên mạng xã hội.

Nữ cơ phó vẫn giấu kín thông tin về nửa kia

Khung cảnh cầu hôn được ChatGPT hỗ trợ váy trắng và voan

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng để lại lời chúc mừng, đồng thời không giấu được sự bất ngờ trước tin vui của nữ cơ phó. Đặc biệt, nhiều người còn hào hứng liên hệ sự kiện này với màn cầu hôn của Hà Còi vừa diễn ra trước đó bởi cả Hà Còi và Mạch Khanh là những phi công quen mặt với dân tình.

“Hà Còi gọi. Mạch Khanh trả lời đó hả chị ơi! Chúc mừng ạ!”, “Ối! Mạch Khanh sắp đi chống lầy rồi”, “Follow từ ngày chị đi học bên Mỹ giờ cũng lấy chồng rồi”, “Chúc mừng em với cuộc sống sang trang”, “Hôm nọ mới Hà Còi, giờ là Mạch Khanh. Mùa cưới của phi công đây sao?”... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Mạch Khanh sinh năm 1996, tên đầy đủ là Mạch Thị Thùy Khanh, đến từ TP.HCM. Cô từng theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Kiến trúc TP.HCM trước khi quyết định rẽ hướng sang nghề phi công. Để theo đuổi lựa chọn này, gia đình và họ hàng hai bên nội ngoại đã góp khoảng 4 - 5 tỷ đồng trang trải học phí và các chi phí đào tạo. Thậm chí, gia đình cô từng phải bán đất để có thêm kinh phí cho con gái theo học chương trình huấn luyện tại Mỹ.

Năm 2021, ở tuổi 25, Mạch Khanh chính thức trở thành cơ phó của Pacific Airlines sau quá trình đào tạo và vượt qua hơn 100 bài thi, kiểm tra đánh giá. Ngoài công việc trong buồng lái, cô còn xây dựng hình ảnh nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ về nghề bay, kiến thức hàng không và cuộc sống đời thường.

Một số hình ảnh đời thường của Mạch Khanh

(Ảnh: FBNV)